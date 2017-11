Montpellier Brescia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni e risultato live (Champions League)

Diretta Montpellier Brescia: info streaming video e tv, orario, probabili formazioni e risultato live della partita valida come ritorno della Champions League femminile.

15 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Montpellier Brescia (LaPresse)

Montpellier Brescia, diretta dall’arbitro ungherese Katalin Kulcsar, è la partita di calcio in programma oggi mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 20.45 presso lo Stadio La Mosson di Montpellier, e valida quale match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League femminile. Le Rondinelle volano quindi in trasferta in terra francese con la speranza di riuscire a ribaltare il pesante 2-3 sofferto in casa: l’impresa non risulta affatto facile per le leonesse che pure daranno il tutto per tutto per trovare l’ambita qualificazione contro una delle migliori formazioni francesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che purtroppo la partita di Champions League tra Montpellier e Brescia non sarà visibile in diretta tv e non sono note indicazioni riguardanti una eventuale diretta video streaming. Suggeriamo quindi di collegarsi al sito ufficiale del club delle rondinelle come ai profili social associati per rimane aggiornati con le ultime novità da La Mosson.

PROBABILI FORMAZIONI MONTPELLIER BRESCIA

Per il match di ritorno per gli ottavi di finale della Champions League di calcio femminile difficilmente due tecnici opteranno per fare grandi cambiamenti rispetto alle formazioni viste in campo pochi giorni fa nella partita di andata. Coach Piovani infatti ha ribadito la sua più totale fiducia nelle sue ragazze, che quindi dovrebbero scendere in campo secondo il 3-5-2 visto al Saleri di Lumezzane. Marchitelli quindi dovrebbe tornare spazio tra i pali con Fusetti al centro del reparto difettivo completato da Hendrix e da una tra Sikora e Tomaselli sulla sinistra dello schieramento. Attesa quindi un’ampia mediana con Giugliano in cabina di regia e Daleszcsyk e Girelli ai lati, con quest’ultima titolare fissa dopo la bella doppietta inferta alle francesi pochi giorni fa. Di Criscio e Bergamaschi avranno quindi il compito di presidiare le facse, mentre in attacco Sabatino e Giacinti (in dubbio con Heroum) avranno il compito di scardinare la difesa avversaria.

Per il Montpellier di Saez potrebbe essere valido il moto "squadra che vince non si cambia" e di fronte al pubblico amico le francesi vorranno senza dubbio chiudere alla grande la pratica. Per le probabili formazioni del club transalpino pare confermato quindi il 4-4-2 con Gerard tra i pali e il duo Agard-Sembrant in difesa di fronte al numero 30: saranno Torrent e Karchaoul a parodiare le corsie esterne. Proseguendo segnaliamo che Dekker tornerà spazio al centro della mediana con una tra Torrecilla e Toletti al suo fianco, mentre Le Bihan e Cayman (in gol all’andata) paiono sicure delle loro maglie titolari. L’attacco a due punte sarà affiato a Jakobsson e Blackstenius, benchè al tecnico Saez non manchino le alternative.

L’ANDATA

Come detto prima l’impresa per le rondinelle di annunci ai salita stasera. rimediare al 3-2 subito nel match di andata in casa non è certo cosa semplice anche per una formano titolata e coraggio come quella bresciana, che più di una volta ha dimostrato di avere ben più delle classiche nove vite. Nel match di andata la squadra di Piovani era partita benissimo, con la doppietta firmata da Girelli entro i primi 37 minuti nella partita, a cui però avevano ben pesto rispetto per i colpi del Montpellier Blackstenius e Cayman. Il tutto quindi si è deciso nella ripresa: qui al 58’ Sembrant ha poi segnato il gol della vittoria, che ha messo in serio percolo la qualificazione delle bresciane.

