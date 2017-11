Nuovo allenatore nazionale italiana / I tifosi chiedono a gran voce Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, ex Bayern Monaco - LaPresse

Oggi dovrebbe arrivare l’esonero ufficiale del commissario tecnico della nazionale italiana, Giampiero Ventura. Per questioni contrattuali l’attuale guida azzurra non ha ancora dato le dimissioni, visto che così facendo rischierebbe di perdere gli stipendi da qui fino al prossimo giugno. La decisione è comunque già stata presa e dopo la mancata qualificazione ai mondiali in Russia, la Federcalcio comunicherà l’esonero e inizierà quindi la caccia al sostituto. Difficile fare un nome realmente concreto in queste ore, anche perché “l’apocalisse” è avvenuta meno di 48 ore fa, fatto sta che sta circolando con insistenza l’idea Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, dopo essere stato esonerato dal Bayern Monaco, è attualmente libero e senza un’occupazione. E’ vero che l’ex Milan preferirebbe guidare ancora un club, ma l’esperienza lo affascina, e soprattutto, la sfida di riportare l’Italia dove le spetta, a cominciare dagli Europei che si terranno nell’estate del 2020.

DOPO ANCELOTTI C’E’ CONTE

Un nome, quello di Ancelotti, chiamato a gran voce dai tifosi, come sottolineato da un sondaggio effettuato in queste ore da Gazzetta.it, il sito ufficiale de La Gazzetta dello Sport, che ha raccolto ben 90mila voti in favore dell’ex allenatore del Bayern Monaco. Il 67.5 dei lettori della Rosa ha scelto l’allenatore emiliano, con un 22% che invece vorrebbe il ritorno di Antonio Conte (attualmente al Chelsea), mentre Allegri (Juventus) e Roberto Mancini (Zenit di San Pietroburgo), chiudono il gruppo di papabili con il 5% di preferenza. Delle quattro candidature, al di là della scelta dei tifosi, quella di Ancelotti resta la più plausibile visto che gli altri tre sono attualmente impegnati con i rispettivi club, e mai e poi mai lascerebbero la propria squadra per guidare una nazionale, a meno che a fine stagione non si verificasse un divorzio.

