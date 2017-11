Reggio Emilia Buducnost/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Reggio Emilia Buducnost: streaming video e diretta tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi e vale per la sesta giornata del girone B di basket Eurocup

15 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Buducnost, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Buducnost, al PalaBigi, vale per la sesta giornata del girone B in Eurocup 2017-2018: palla a due prevista per le ore 20:30 di mercoledì 15 novembre. Situazione ancora incerta nel gruppo: alle spalle del dominante Bayern Monaco (5-0) ci sono tre squadre divise da una sola vittoria, con i montenegrini che hanno un record di 3-2 e la Grissin Bon che è invece è 2-3, e a oggi sarebbe qualificata alla prossima fase. Una vittoria con più di 8 punti di scarto farebbe anche prendere il vantaggio nella sfida diretta, dunque la squadra emiliana dovrà curare ogni dettaglio per avvicinare la qualificazione, considerando che avrà ancora due trasferte difficili e la partita interna contro il Bayern (anche se i tedeschi a quel punto potrebbero già essere sicuri del primo posto).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Buducnost non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita comunque dal nostro Paese: è infatti disponibile la diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione segue il grande basket italiano ed europeo che si può attivare su qualunque dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi. Non dimenticate inoltre le informazioni utili che arriveranno attraverso il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete ad esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI REGGIO EMILIA

Finalmente la Grissin Bon ha vinto in campionato: nell’anticipo del sabato ha dilagato su Pistoia con un clamoroso 90-42, gettando anche qualche ombra sulla formazione toscana. A dire il vero il primo quarto era stato combattuto (23-16 con parziale di 10-4 emiliano per aprire il primo divario alla sirena), ma sono stati il secondo e il quarto, con punteggio complessivo di 47-13, che hanno di fatto creato lo scarto finale. Julian Wright ha avuto una partita da 20 punti e 5 rimbalzi, Amedeo Della Valle ci ha messo 18 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi giocando una gara a tutto tondo, e la Reggiana ha potuto muovere una classifica che si stava facendo complicatissima, ritrovando anche alcune delle certezze che aveva perso. Che la squadra sia competitiva è dimostrato anche dalle due vittorie ottenute in Eurocup, una delle quali esterna (sul campo del Lietkabelis); vero è anche che probabilmente i fasti degli anni recenti sono già lontani, perchè la Grissin Bon non ha più quella sicurezza di un tempo e nell’ultima in Europa, a Monaco di Baviera, è uscita con le ossa rotte e un -25 nel quale a salvarsi sono stati solo in tre (Della Valle, Manuchar Markoishvili e Jalen Reynolds che hanno combinato per 41 dei 58 punti totali della squadra).

QUI BUDUCNOST

Il Buducnost ha mostrato due facce in questa Eurocup: è partito benissimo battendo Reggio Emilia e Galatasaray in casa con in mezzo l’importante successo sul campo dell’Hapoel Gerusalemme. Poi, nel momento di blindare la qualificazione, è caduto due volte: al Moraca contro il Bayern Monaco (e ci poteva stare) e in trasferta contro il Lietkabelis. Adesso la strada si fa dura: nel girone di ritorno ci sono tre trasferte - quella di oggi compresa - con Galatasaray e Bayern da sfidare fuori dal Montenegro, e allora diventerà importante vincere le partite casalinghe e, soprattutto, provare a mantenere il vantaggio nella sfida diretta in caso di arrivo a pari punti e di 1-1 contro l’avversaria di turno. I numeri della squadra ci dicono che Kyle Gibson e Nikola Ivanovic sono i migliori marcatori in Eurocup con 13,8 punti a partita; in doppia cifra anche Filip Barovic (10,8) e Nemanja Gordic (10,6), quest’ultimo primo negli assist (5,6) con Barovic che invece cattura 4,5 rimbalzi a partita. Il Buducnost non è una squadra fortissima sotto i tabelloni, però segna 78,8 punti per partita e tira con il 33,6% dal perimetro, avendo dunque una dimensione maggiormente esterna. Attenzione ai recuperi: ne arrivano 7 per ogni partita e il dato non è troppo negativo rispetto alle palle perse (12,8).

GLI STARTING FIVE

Da valutare il quintetto della Grissin Bon: è arrivato Chris Wright che ha esordito sabato, potrebbe essere lui a partire come playmaker titolare scalzando di conseguenza Leonardo Candi, anche se è probabile che Menetti scelga comunque l’ex Fortitudo o Federico Mussini. In guardia ci sarà Amedeo Della Valle, con Manuchar Markoishvili schierato da ala piccola e la coppia di lunghi che sarà invece formata da Jalen Reynolds e Julian Wright. Dalla panchina potrebbe avere minuti importanti Landing Sané, un altro dei nuovi arrivati (8 punti e 4 rimbalzi contro Pistoia). Le scelte di Aleksandar Dzikic invece sono meno definite: fino a qui sempre presenti nello starting five Kyle Gibson e Nemanja Gordic che coprono il back court, gli altri hanno più o meno girato anche se per quattro delle cinque partite abbiamo visto titolari il centro Zoran Nikolic e le due ali Danilo Nikolic e Suad Sehovic (una guardia che può giocare da 3). A poter prendere posto nello starting five dei montenegrini sono Filip Barovic, Kyle Landry e Milic Starovlah.

© Riproduzione Riservata.