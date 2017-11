VENTURA ESONERATO?/ Oggi il Consiglio Federale: Insigne non fa polemica col ct

15 novembre 2017 Fabio Belli

Ventura, esonero imminente? (foto LaPresse)

Oggi sarà giorno di Consiglio Federale, e l’esonero di Giampiero Ventura come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana sarà probabilmente sancito. Almeno questa è la tendenza che sembra emergere dall’ultimo giro di consultazioni tra il Presidente Tavecchio, a sua volta sotto il fuoco incrociato di chi ne vorrebbe le dimissioni, e i Consiglieri Federali. C’è però da risolvere il nodo del contratto di Ventura: il rinnovo automatico fino al 2020 è saltato per la mancata qualificazione a Russia 2018 degli azzurri, ma c’è ancora quasi un anno residuo d’accordo che Ventura vorrebbe chiudere solamente con una buonuscita. C’è poi da comprendere se dopo l’esonero di Ventura possa esserci una scelta immediata di un nuovo ct. I grossi nomi circolati in sostituzione di Ventura hanno comunque importanti pretese economiche, e il nome di Ventura potrebbe restare a lungo in sospeso se la decisione dell’esonero non dovesse arrivare, immediata, in questo Consiglio Federale di mercoledì 15 novembre.

VENTURA ESONERATO? "LE DECISIONI VANNO ACCETTATE"

L’esonero di Ventura sembra comunque inevitabile anche alla luce delle polemiche nate con alcuni elementi della squadra. Da Daniele De Rossi, che ha quasi rifiutato di scaldarsi per privilegiare il potenziale ingresso in campo di una punta, allo stesso Lorenzo Insigne che è rimasto in panchina per tutta la partita, nonostante in molti lo indicassero come potenziale uomo della provvidenza. L’attaccante del Napoli a Sky Sport ha dimostrato di aver preso però con filosofia le incomprensioni con il ct: “Io ho sempre detto che accettavo le scelte dell'allenatore e va bene così, non ho nessun rimpianto - ha detto Insigne a Sky Sport -. Era una partita da vincere a tutti i costi, per il c.t. le scelte erano quelle giuste e io ho accettato, perché con la maglia della Nazionale si accettano. Peccato che sia andata male.” Anche Buffon ha affermato a caldo di non ritenere giusto l’individuare Ventura come capro espiatorio assoluto: di sicuro le strade del tecnico e dei suoi giocatori, al di là di quando sarà ufficializzato l’esonero, si sono già separate.”

