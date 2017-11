Video/ Germania Francia (2-2): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Germania Francia (risultato finale 2-2): gli highlights, le azioni salienti e i gol della partita amichevole svoltasi al RheineEnergie Stadion di Colonia.

15 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Germania Francia (LaPresse)

Termina in parità l'amichevole di lusso tra Germania e Francia, pareggio divertente per due a due. Al 19' Lacazette impegna da fuori Trapp che mette in corner. Il gol è però nell'aria, ma Trapp riesce ancora a salvarsi sul sinistro ravvicinato del compagno di squadra Mbappé. Al 34' però arriva il vantaggio della Francia: Matuidi si accentra e cambia gioco su Digne a sinistra per un cross al volo su Martial. La punta del Manchester United evita con un dribbling secco Kroos, Ozil e Sule, e di esterno destro anticipa Trapp servendo Lacazette che appoggia dentro. Bellissimo gol. La Germania reagisce blandamente con Werner, chiudendo però in attacco la prima frazione di gioco.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la squadra guidata Loew entra con il piglio giusto. Mandanda capitola all'11'. Ozil serve Werner che da sinistra brucia Jallet e Varane e freddamente mette dentro. Al 25' la Germania sfiora il sorpasso ma Mandanda viene salvato dalla traversa, sulla punizione di Kroos. Sulla ripartenza Francia, Mbappé copia Ozil lanciando Lacazette che entra in area solo e batte di nuovo Trapp per il raddoppio personale.La Germania continua ad attaccare e allo scadere raggiunge il pari nel recupero, dopo che Martial aveva fallito il tris. Decisivo ancora Ozil con un passaggio verticalizzante teso in area, per la sponda di Gotze su Stindl che infila nell'angolino a sinistra di Mandanda. Partita bella tra due squadre che saranno grandi protagonista al mondiale in Russia, le due compagini sono zeppe di grandi campioni.

