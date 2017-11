Wolfsburg Fiorentina / Streaming video e diretta tv: formazioni, orario, risultato live (Champions League)

Diretta Wolfsburg Fiorentina: info streaming video e tv, orario, probabili formazioni e orario della partita di Champions League 2017-2018 femminile.

15 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Wolfsburg Fiorentina (da facebook)

Wolfsburg-Fiorentina, diretta dall’arbitro ucraino Kateryna Monzul, è la partita in programma oggi mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 18.00 presso l’Aok Stadium, è ed valida quale ritorno per gli ottavi di finale della Champions League 2017. Le ragazze di Fattori si preparano all’impresa in terra tedesca, con la consapevolezza che l'avversario di questa sera risulta tecnicamente e fisicamente superiore alle fiorentine. Appare quindi davvero difficile che la squadra gigliata possa recuperare e ribaltare il 4-0 subito in casa pochi giorni fa all’andata, ma di sicuro la Fiorentina questa sera scenderà in campo ben intenzionata a daredel filo da torcere alla formazione di Lerch.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita di calcio femminile tra Wolfsburg e Fiorentina non sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza non sono state rese note indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’incontro di Champion League. Consigliamo pertanto di consultare il portale ufficiale del club toscano e i profili social associati per essere sempre aggiornati su quanto sta accadendo a Wolfsburg.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG FIORENTINA

In vista del match tra Wolfsburg e Fiorentina appare difficile che i due tecnici possano fare cambiamenti profondi delle probabili formazioni, rispetto all’11 visto in campo pochi giorni fa nell’andata. Per le tedesco potrebbe infatti valere il motto “squadra che vince non si cambia” specialmente di fronte al pubblico di casa. A dispetto de tabellone, Fattori potrebbe confermare le stesse, che pure hanno messo in campo una prestazione davvero convincente. Partendo quindi dalle padroni di casa riproponiamo quindi il 4-1-4-1 con Schilt tra i pali e la coppia Fischer-Goessling al centro del reparto, mentre Maritz e Peter guideranno le corsie. Gunnarsdottir farà da collegamento tra i reparti (confermata dopo la doppietta firmata all’andata), con Popp e Harder di fronte all’islandese. Dickermann e una tra Hansen e Bernauer si prenderanno cura dell’esterno mentre Pajor e Blasse si contendono la maglia da prima punta.

Poche novità quindi anche per le viola, applaudite a dispetto del risultato dopo il match di andata casalingo, Per Fattori quindi si potrebbe prospettare di nuovo il 3-4-3, con Ohstrend tra i pali e Linari di fronte alla svedese, con Bartoli e una tra Tortelli e Danil a coprire l’esterno. Sulla mediana ecco che in cabina di regia troviamo il duo Carissimi e Adami, con Vigilucci e Guagni sulle fasce. In attacco invece dovrebbe vedere confermato la sua maglia da titolare Mauro mentre Caccamo e Bonetti si disputano le maglie da titolari rispettivamente con Brazil e Einrasdottir.

L’ANDATA

La sfida di questa sera, come detto si annuncia caldissima: il Wolfsburg è chiaramente impaziente di chiudere la pratica qualificazione al prossimo turno della Champions League: a favorirla oltre che il fattore campo anche questo fatto all’andata. In terra toscana infatti il match di andata tra Fiorentina e Wolfsburg era terminato a favore delle tedesche, con il pesante risultato di 4-0. Allora a firmare la partita erano state Gunnrasdottir, Harder, enrambe in gol entro i primi 11 minuti, con Popp chiamata a fissare il sigillo definitivo solo al 73’. Staremo a vedere se alle viola riuscirà l'impresa.

