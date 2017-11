Atp Finals 2017/ Diretta Federer Cilic, Zverev Sock: streaming video SuperTennis, orario delle partite

Diretta Atp Finals 2017: streaming video e tv, orario e risultato live di Federer Cilic e Zverev Sock, che al Master di Londra chiudono il round robin per il girone intitolato a Boris Becker

16 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Finals 2017: Roger Federer è già in semifinale (Foto LaPresse)

Giovedì 16 novembre è il giorno che alle Atp Finals 2017 segna la fine del girone intitolato a Boris Becker: conosceremo il nome dei due semifinalisti - uno in realtà lo sappiamo già - a partire dalle ore 15 italiane, quando si giocherà il match Federer Cilic. Alle ore 21 invece si completa il quadro con Zverev Sock; avendo vinto le prime due partite e grazie agli incroci del calendario, Roger Federer è già sicuro del posto in semifinale con tanto di vittoria del girone, mentre Marin Cilic è eliminato con un turno di anticipo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del Master è www.nittoatpfinals.com, mentre per informazioni utili sui giocatori impegnati alla O2 Arena potete rivolgervi agli account ufficiali del circuito Atp, che trovate agli indirizzi facebook.com/ATPWorldTour e, su Twitter, @atpworldtour.

FEDERER CILIC

Federer in semifinale, Cilic eliminato: il match del pomeriggio londinese sarà sostanzialmente una passerella nella quale il gigante croato proverà a vendicare, sia pure in un contesto meno scintillante, la finale persa a Wimbledon quando non era nemmeno riuscito a giocare al top della condizione e si era fatto superare in tre rapidissimi set. Per il Re si avvicina la possibilità di mettere le mani sul settimo Master, chiudendo in maniera fantastica un meraviglioso 2017: il forfait di Rafa Nadal gli spalanca la strada verso il titolo, che lo vedeva già favorito visto il bilancio stagionale contro lo spagnolo. Per quanto riguarda Cilic, le sue Finals sono state un flop come era già avvenuto tre anni fa, quando veniva dal trionfo agli Us Open: il croato in generale non ha nemmeno giocato male, ma è stato battuto da Zverev e Sock nei momenti in cui avrebbe dovuto dare la svolta, e in generale non è parso efficace nei game in risposta.

ZVEREV SOCK

Questo è un vero e proprio spareggio: sia Alexander Zverev che Jack Sock hanno battuto Cilic e perso contro Federer, e dunque chi vincerà questo match andrà in semifinale. L’americano ha sicuramente sorpreso per la personalità con cui si è presentato al Master: qualificato grazie all’insperato titolo di Parigi-Bercy, Sock si era perso per strada dopo un ottimo avvio di stagione ma si è ritrovato qui, giocando una partita di carattere contro Cilic e rimontando una situazione che sembrava disperata. Zverev ha incantato contro il numero 2 del mondo: per due set gli ha tenuto testa, ma nel terzo parziale è crollato e soprattutto nel tie break del primo set è stato in vantaggio 4-0 prima di perdere. Piccoli segnali che lasciano intendere come dal punto di vista della malizia ci sia ancora qualche piccolo margine di crescita, ma certamente il livello è già quello dei grandissimi e, del resto, ranking e titoli stagionali sono lì a dimostrarlo.

