Civitanova Piacenza/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario risultato live (Serie A1, 12^ giornata)

Diretta Civitanova Piacenza: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valido come anticipo della 12^ giornata della Serie A1.

16 novembre 2017 Michela Colombo

Civitanova Piacenza, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Umberto Zanussi è la partita in programma oggi 16 novembre 2017, alle ore 20.30 presso l’Eurosuole Forum e valida come posticipo della 12^ giornata del Campionato di Serie A1. Benchè il sesto turno di campionato si è appena concluso solo nella giornata di ieri, ecco che il grande volley torna protagonista con un grande anticipo: la 12^ giornata era stata infatti prevista per metà dicembre, ma per esigenze di calendario (considerato che la compagine marchigiana affronterà a breve il Mondiale per Club) hanno imposto tale cambiamento di calendario. In questo modo però la Lube avrà modo di presentarsi alla prossimo turno di domenica con 6 incontri a bilancio e i lupi invece ne vanteranno uno in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Civitanova e Piacenza sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: il riferimento per tutti gli appassionati del Campionato di Serie A1 sarà il canale 57 del digitale terrestre, Raisport +. La sfida, il cui fischio d’inizio è stato previsto per le ore 20.30 sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI CIVITANOVA

Di certo la formazione di Medei si si presenta a questo banco di prova con grandi aspettative e da grande favorita: la compagine marchigiana dopo il KO di Latina ha voglia di tornare a correre e vincere in campo come in classifica e finora i risultati eccellenti non sono mancati. Alla vigilia di questo match infatti la classifica della Serie A1 vede Civitanova alla terza piazza ma con un match ancora de recuperare, a 15 punti e bilancio in totale: Medei e i suoi ragazzi hanno quindi dalla loro tutte le carte necessarie per fare bene di fronte al pubblico di casa. Il vero test per la Lube sarà dato al calendario: dopo un inizio tranquillo il club marchigiano dovrà ora dimostrare di poter competere sempre al massimo livello tra Coppa Italia, campionato di Serie A1 e Coppe Europee, a partire da questa sera.

QUI PIACENZA

La sfida all’Eurosuole Forum si annuncia in salita per la squadra di Andrea Guliani benchè la prima parte del Campionato di Serie A1 non sia stato avara di soddisfazione per i lupi biancorossi. Il blasone e il valore tecnico e fisico della squadra di Medei è fin troppo ben noto a Piacenza, come ci racconta pure lo storico: la vittoria però rimane un obiettivo non impossibile. Ottimo finora il ruolino di marcia di Piacenza con la quarta piazza in graduatoria con 12 punti e due soli KO finora rimediati, ovvero contro Modena e Perugia, i due club che si contendono la vetta della classifica. Se contro le piccole o pari grado la squadra di Giuliani non ha subito troppo, ma rimane da vedere che cosa potrà fare contro una grande.

