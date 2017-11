Mondiale degli esclusi/ La strana proposta di Savona: Italia, Olanda e Cile in un torneo parallelo

L'assessore allo sport di Savona lancia il Mondiale degli esclusi: un torneo con le principali nazionali che non sono riuscite a qualificarsi per la Coppa del Mondo, tra cui Italia e Olanda

16 novembre 2017 Claudio Franceschini

L'Italia parteciperà al Mondiale degli esclusi? (Foto LaPresse)

I Mondiali degli esclusi si giocheranno veramente? La proposta, alquanto bizzarra, è comparsa sull’account Facebook di Maurizio Scaramuzza: assessore allo sport della città di Savona, ha lanciato l’idea di giocare un torneo tra le principali nazionali che non siano riuscite a qualificarsi per la Coppa del Mondo che il prossimo anno si disputerà in Russia. “Italia, Olanda, Stati Uniti, Cile e tutte le altre” ha scritto Scaramuzza: proposta che ha ricevuto più commenti ironici che altro dal mondo del web. Anche perchè, va ricordato, si giocherebbe presso lo stadio Valerio Bacigalupo che ha una capienza di circa 4000 spettatori, e che a stento è idoneo per ospitare il Savona che milita in Serie D; sarebbe uno scenario alquanto ristretto per nazionali di questa portata. Tuttavia, la voglia di Mondiale da parte del popolo italiano è tanta e Scaramuzza l’ha cavalcata: “Ho tifato la nazionale fino all’ultimo minuto sperando fino al fischio finale in un gol degli Azzurri” ha scritto, invocando da buon savonese il nome di Stephan El Shaarawy che della città ligure porta i natali. “Un’estate senza l’Italia ai Mondiali non l’avremmo mai immaginata”: da qui la proposta di organizzare questo torneo, ricordando a tutti l’impegno di Savona per pubblicizzare e ospitare eventi sportivi nel passato (per esempio i Giochi europei paralimpici giovanili).

L’IDEA E’ AMERICANA

Per dirla tutta - e lo ha esplicitato lo stesso assessore - l’idea di partenza è americana: forse negli Stati Uniti l’eliminazione dal Mondiale è vissuta con meno trasporto rispetto al nostro Paese, ma la nazionale a stelle e strisce giocava la Coppa del Mondo dal 1990 e il flop non è stato indifferente. Per questo, come cita Il Secolo XIX, il braccio commerciale della federazione avrebbe già invitato Italia, Cile, Ghana e Olanda (sono di fatto le quattro nazionali più prestigiose a non andare in Russia) per un torneo da giocare con gli Usa, da sostituire eventualmente con una serie di partite amichevoli. Il periodo, ovviamente, sarebbe quello dei Mondiali o giù di lì: un modo come un altro per non rimanere senza calcio in estate. I dubbi ovviamente ci sono tutti, a partire dal periodo: anche il tifoso italiano, olandese o americano sarebbe probabilmente più attratto dai Mondiali piuttosto che da partite senza troppo valore, che forse acuirebbero ancor più la delusione per non essere in Coppa del Mondo. Si potrebbe eventualmente spostare l’evento, ma qui si andrebbe in contrasto con tutti i calendari nazionali, che sono ampiamente ristretti: a maggio si giocano ancora i campionati, da metà luglio in avanti si comincia a rientrare nelle squadre di club. Eppure, una serie di amichevoli ristrette in pochi giorni e appena prima dei Mondiali si potrebbero organizzare davvero: chissà…

