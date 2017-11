Nuovo allenatore nazionale, chi sarà?/ Italia, Carlo Ancelotti in pole, ma ci sono tre nomi

Allenatore Nazionale Italia, serve un ct vincente: Ancelotti in pole, ma ci sono tre alternative. Le ultime notizie sulla scelta di Tavecchio e sul suo “peso” per la risposta

16 novembre 2017 Silvana Palazzo

Allenatore Nazionale Italia, Ancelotti nuovo ct? (Foto: LaPresse)

Con l'esonero di Giampiero Ventura è stato ufficialmente aperto il toto allenatore Nazionale. C'è già un grande favorito per il ruolo di commissario tecnico dell'Italia, liberatosi in seguito alla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Si tratta di Carlo Ancelotti, che potrebbe portare con sé Paolo Maldini come direttore tecnico. La pista è complicata, ma non impossible. Dopo aver vinto tutto con le squadre di club, l'allenatore emiliano potrebbe provare l'avventura azzurra. La questione però non è solo economica, perché Ancelotti vuole conoscere approfonditamente i programmi della Figc per la rinascita della Nazionale, visto che non riesce a superare un girone del Mondiale dall'ormai lontano 2006, l'anno del trionfo di Berlino. Il presidente della FIGC Carlo Tavecchio vuole puntare su un grande nome, come fece nel 2015 con Antonio Conte. «Qualche anno fa chiesi ad Ancelotti se volesse fare il ct e lui mi disse che gli sarebbe piaciuto . Lo conosco bene e secondo me sarebbe un'ottima opportunità per lui e un’ottima scelta della Federazione», ha dichiarato Falcao, che con Ancelotti a Roma vinse lo scudetto '83, come riportato da Leggo.

ANCELOTTI NUOVO CT ITALIA? LE ALTERNATIVE...

La volontà della Federazione, soprattutto a fronte delle parole di Carlo Tavecchio, è di puntare su un grande profilo, ma Carlo Ancelotti - libero subito a fronte dell'esonero col Bayern Monaco - potrebbe rifiutare l'offerta. In tal caso, potrebbe prendere quota l'ipotesi Roberto Mancini, il quale però non è libero, visto che è sotto contratto con lo Zenit. In tal caso, si dovrebbe aspettare fino a marzo... In lizza però ci sono anche Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri. Da una parte c'è dunque l'allenatore della Juventus che, stando a quanto riportato da Leggo, sembra più tentato da un'esperienza all'estero che ad una sulla panchina della Nazionale, dall'altra c'è l'ex allenatore del Nantes che di fronte ai buoni risultati che sta ottenendo in Francia vorrebbe concludere prima la stagione e poi valutare il futuro. Il rischio per Tavecchio è di arrivare alla prossima riunione federale senza un candidato, anche perché pure le sue mancate dimissioni potrebbero avere un peso da questo punto di vista...

