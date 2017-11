Atp Finals 2017/ Diretta Thiem Goffin, Carreno Dimitrov: streaming video SuperTennis, orario delle partite

Diretta Atp Finals 2017: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano venerdì 17 novembre e chiudono il round robin. Si parte con Thiem Goffin, poi Carreno Busta Dimitrov

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Finals 2017: Dominic Thiem cerca la semifinale (Foto LaPresse)

Il round robin delle Atp Finals 2017 si chiude oggi, venerdì 17 novembre: soliti orari per il girone intitolato a Pete Sampras, che partirà alle ore 15 italiane con Thiem Goffin e si concluderà alle ore 21 con Carreno Busta Dimitrov. Situazioni diverse per quanto riguarda i due match: nel primo infatti ci si gioca il posto per la semifinale del Master, la seconda sfida sarà una passerella visto che Dimitrov è già qualificato e Carreno Busta, per contro, non ha più la possibilità di procedere nel torneo. La cornice è sempre quella della O2 Arena di Londra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del Master è www.nittoatpfinals.com, mentre per informazioni utili sui giocatori impegnati alla O2 Arena potete rivolgervi agli account ufficiali del circuito Atp, che trovate agli indirizzi facebook.com/ATPWorldTour e, su Twitter, @atpworldtour.

THIEM GOFFIN

Dominic Thiem ha visto le streghe, ma è riuscito a non farsi mettere sotto da Pablo Carreno Busta: alla fine l’austriaco ha avuto la meglio in tre set, eliminando lo spagnolo e rendendo del tutto ininfluente il fatto di aver perso il secondo set. Nel conto dei parziali Thiem è in vantaggio su David Goffin che, a differenza sua, contro Dimitrov ha perso 0-2; adesso però non conta più, perchè la situazione di classifica è tale che chi uscirà vincitore da questa sfida diretta si prenderà la semifinale. E’ difficile dire chi sia il vero favorito: Thiem ha penato tantissimo per aver ragione di Carreno Busta, ma contro Dimitrov aveva fatto bella figura andando vicino alla vittoria. Goffin è uscito demolito dal match contro il bulgaro, ma due giorni prima aveva battuto Rafa Nadal con una prova altamente convincente, al netto dei problemi fisici del numero 1 poi costretto a dare forfait. Il fatto che il belga debba giocare, di qui a una settimana, la finale di Coppa Davis incide poco: a oggi Goffin pensa solo alle Finals.

CARRENO BUSTA DIMITROV

Lo spagnolo ha confermato la tradizionale sorte delle riserve che si trovano a giocare il Master: raramente ne vediamo una arrivare in semifinale, non è tanto una questione di ranking (non a questi livelli) quanto probabilmente un fatto mentale e una difficoltà nell’entrare a torneo già iniziato. Pure, Carreno Busta ci ha provato e, avesse vinto contro Thiem, avrebbe avuto una possibilità di arrivare in semifinale; avendo invece perso il terzo set, il sostituto di Nadal è già fuori dalle Atp Finals e questo match contro Grigor Dimitrov diventa un commiato nel quale cercherà se non altro di prendersi una vittoria. Dall’altra parte, il bulgaro ha dimostrato di poter finalmente ambire ai grandi titoli: se la testa funziona il talento e la tecnica non sono mai stati un problema, il 6-0 6-2 rifilato a Goffin ne è la dimostrazione. Evitato l’incrocio con Roger Federer, Dimitrov può ampiamente sperare in un posto in finale: sarebbe il coronamento di una stagione che lo ha definitivamente lanciato nell’olimpo del tennis (il problema sarà poi rimanerci anche nel 2018).

© Riproduzione Riservata.