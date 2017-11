Frosinone Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Frosinone Avellino, Serie B 15^ giornata (Foto LaPresse)

Frosinone Avellino sarà diretta dall’arbitro Niccolò Baroni ed è l’anticipo nella quindicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di venerdì 17 novembre. Fino a poco tempo fa questa sarebbe stata una partita di alta classifica tra due squadre a caccia della promozione diretta, ma il torneo cadetto è in costante evoluzione: se dunque il Frosinone si sta confermando ai piani alti, con un punto da recuperare alla capolista Palermo, l’Avellino dopo un ottimo periodo è scivolato fino a occupare il decimo posto, comunque a una sola vittoria di distanza dalla sesta piazza e dunque dall’accesso ai playoff. Stagione ancora molto lunga, ma vincere oggi per gli irpini sarebbe importante anche per tornare a dare un segnale forte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Avellino è trasmessa in diretta tv come esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Calcio 1, per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto è 410006. Sarà possibile, come sempre, assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il Frosinone non perde da sei giornate, ma in questo periodo ha vinto appena due volte: manca ancora la continuità per la squadra di Moreno Longo, che soprattutto in trasferta sta penando parecchio. Due le vittorie esterne stagionali, ma l’ultima è datata 19 settembre (ad Ascoli): da allora tre pareggi e due sconfitte. Non è bastato nemmeno ritrovare il gol di Daniel Ciofani, che non segnava da quasi due mesi (843 minuti di digiuno) per espugnare il campo dello Spezia. Oggi però si gioca allo Stirpe, dove il Frosinone ha vinto le ultime due partite e non ha mai perso quest’anno. L’Avellino di fatto non si è ancora ripreso dal clamoroso ko nel derby contro la Salernitana: quel giorno avrebbe potuto raggiungere la vetta della classifica, da allora ha vinto solo una volta in cinque partite (contro la Pro Vercelli) realizzando 5 punti totali. Sconfitte a Pescara e Parma che hanno portato a sei il totale di ko in campionato; fuori casa l’Avellino continua a non convincere, ha pareggiato a Perugia spezzando una serie negativa che durava da tre partite e lontano dal Partenio ha fatto soltanto 4 dei suoi 18 punti totali.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE AVELLINO

Moreno Longo dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 con un reparto offensivo potenzialmente devastante: Daniel Ciofani da prima punta con il supporto di Ciano e Dionisi che agiscono alle sue spalle. Il numero 18 non segna dalla prima giornata e ha raggiunto 678 minuti senza reti: anche lui dunque cercherà di sbloccarsi. A centrocampo Matteo Ciofani e Andrea Beghetto (che resta favorito su Crivello, comunque una buona alternativa dalla panchina) dovrebbero agire sulle corsie laterali, mentre in mezzo c’è un ballottaggio aperto tra Gori e Besea per andare ad affiancare Maiello, di fatto il playmaker della squadra. Nel pacchetto arretrato non sono invece previste modifiche: Terranova dovrebbe essere il centrale di questo schieramento, con Terranova e Nicolò Brighenti ai suoi lati. In porta giocherà Bardi.

L’Avellino deve fare a meno dello squalificato D’Angelo: per rimpiazzare il suo capitano Walter Novellino pensa soprattutto a Paghera, che giocherebbe come mezzala destra al fianco di Di Tacchio, schierato da regista davanti alla difesa. Dall’altra parte del campo la qualità di Federico Moretti, mentre come esterni dovrebbe esserci la conferma per Laverone a destra e Molina a sinistra, con una possibilità per Bidaoui che darebbe un assetto più offensivo al 3-5-2 irpino. In difesa linea composta da Suagher, Migliorini e Ngawa, con Lezzerini a difendere la porta; davanti dovrebbe esserci ancora spazio per Asencio che sta facendo particolarmente bene, ma si esplora anche la soluzione con Castaldo ad affiancare Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Frosinone Avellino sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: in particolare ci dicono che la squadra ciociara è nettamente favorita con il segno 1 che viene quotato a 1,60. Il segno 2 per la vittoria esterna dell’Avellino vale addirittura 6,00 volte la somma giocata mentre siamo alla metà (dunque 3,00) per il segno X che ovviamente identifica il pareggio.

