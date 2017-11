INFORTUNIO LASIK/ Video, shock in Frosinone-Avellino: il giocatore trasportato all'ospedale

Lasik, gravissimo infortunio in Frosinone-Avellino. Per il centrocampista slovacco irpino, probabile frattura di tibia e perone dopo uno scontro con Ciofani

17 novembre 2017 Fabio Belli

Lasik, gravissimo infortunio

Infortunio impressionante per Richard Lasik, centrocampista slovacco dell’Avellino impegnato nell’anticipo di Serie B sul campo del Frosinone. Entrato in modo decisamente irruento su un avversario, Ciofani, per commettere un fallo. Il risultato è disastroso, la gamba di Lasik ha una torsione innaturale e finisce così a terra, con compagni di squadra e avversari che si mettono le mani nei capelli. La situazione sembra subito estremamente grave con la gamba che finisce fuori asse: si parla di rottura di tibia e perone praticamente certa, basti pensare che Sky non ha voluto proporre il replay dell’infortunio proprio a causa di quanto le immagini avrebbero potuto impressionare. Per il mediano della formazione irpina ora si effettueranno gli accertamenti strumentali, ma l’impressione è che la stagione sia già finita per il calciatore, sperando che ci siano meno complicazioni possibili.

IL PRECEDENTE GASCOIGNE

D’altronde non è la prima volta che nel calcio si vedono immagini particolarmente ad effetto in caso di un infortunio. Una dinamica molto simile a quella dell’infortunio di Lasik fu quella che costrinse Paul Gascoigne a restare fermo per un anno nel 1991, dopo un fallo commesso nella finale di Coppa d’Inghilterra fra il suo Tottenham e il Nottingham Forest. Gascoigne entrò per commettere fallo sull’avversario ma ne uscì a pezzi, tanto che il suo trasferimento alla Lazio, già definito, venne differito di un anno. Come “Gazza”, anche Lasik è entrato in scivolata per contrastare Ciofani, tanto che per lo slovacco oltre al terribile danno dell’infortunio, è arrivata anche la beffa dell’ammonizione da parte dell’arbitro, che non ha potuto fare altro che sanzionare con un cartellino giallo l’entrata. Dopo l’infortunio, si vede il compagno di squadra Ardemagni dire: “Si è sfasciato il piede”: si attende un comunicato da parte dell’Avellino per conoscere le condizioni del giocatore dopo il grave infortunio sul prato del “Matusa” di Frosinone.

© Riproduzione Riservata.