Italia eliminata, il video dell’immigrato diventa virale: svegliati, voglio Balotelli! Sta facendo il giro del web il filmato con lo sfogo di un immigrato africano, indignato dopo la Svezia

Il video dell'immigrato africano contro l'Italia - Facebook

Sta facendo il giro del web, divenendo virale, un video con protagonista un immigrato africano. Il personaggio ha deciso di sfogarsi davanti alla telecamera del proprio smartphone, indignandosi dopo la delusione della nazionale italiana, che non è riuscita a superare la Svezia, fallendo così l’accesso ai campionati mondiali di calcio della prossima estate. Un filmato della durata di ben 2 minuti e 59 secondi, in cui l’immigrato si sfoga contro Ventura, chiedendosi il perché della mancata convocazione di Mario Balotelli, giocatore amatissimo da tutti i tifosi di colore. Video che tra l’altro è decisamente divertente, anche perché la pronuncia dello stesso supporter azzurro è ovviamente non perfetta: «Italia pecche’ no andare mondiale? Oh schifo! Svegliati, forza, coraggio, perché Ventura no chiama Balotello?». La pagina Facebook dell’autore del video si chiama 50 cent drinquenti, che probabilmente avrebbe voluto scrivere “delinquenti”. Il filmato, in pochi giorni, ha già superato quota 700 mila visualizzazioni. Clicca qui per vedere il video virale

