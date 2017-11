Nazionale nigeriana bob/ Traguardo storico: prima volta dell'Africa alle Olimpiadi invernali

Nazionale nigeriana bob traguardo storico: prima volta delle africane alle Olimpiadi invernali. Successo clamoroso dell’equipaggio di bob femminile, che volerà in Corea del Sud

La nazionale nigeriana femminile di bob - Twitter

Le prossime Olimpiadi Invernali, che si terranno a Pyeongchang, in Corea del Sud a febbraio del prossimo anno, vedranno fra i partecipanti anche un equipaggio di bob… nigeriano. L’impresa, decisamente storica visto che in Nigeria il bob non è proprio uno sport nazionale, è riuscita alle tre atlete Seun Adigun, Ngozi Onwumere e Akuoma Omeoga, che proprio nella giornata di ieri sono riuscite a conquistare la qualificazione dopo cinque gare, strappando così il pass per la Corea. Si tratta di un successo senza precedenti visto che è la prima volta che un equipaggio di una nazionale africana si qualifica in questa disciplina, reso possibile grazie anche ad una raccolta fondi organizzata un anno fa per acquistare l’equipaggiamento necessario e per permettere alle tre atlete di cui sopra di allenarsi al pari delle avversarie. Un’idea che è piaciuta a moltissimi, fra cui sponsor importanti del calibro di Under Armour, nota marca di abbigliamento, e Visa.

L’IMPRESA DEI GIAMAICANI

«Questo è un traguardo storico per lo sport nigeriano - ha detto Adigun, una delle tre a riuscire nell’impresa - niente mi rende più orgogliosa di sapere che ho avuto un piccolo ruolo nell'aumentare la possibilità che gli sport invernali possano avere luogo anche in Nigeria. Il nostro obiettivo adesso è che quello di diventare le migliori rappresentanti africane di sempre in un'Olimpiade invernale». Subito si sposano le similitudini con un’altra impresa nella storia dello sport olimpico invernale, molto simile a quella nigeriana; stiamo parlando precisamente di quanto accaduto ai giochi olimpici del 1988, in quel di Calgary, in cui si qualificarono i giamaicani, proprio nella disciplina del bob. Un successo storico che ispirò anche il noto film Cool Runnings, e molti anni più tardi, nel 2001, anche due spot della Fiat, quello della Panda 4x4 e poi quella del Doblò.

© Riproduzione Riservata.