Nuovo allenatore nazionale, chi sarà? Italia, Ancelotti prende quota, con lui Pirlo e Maldini. Il tecnico di Reggiolo primo candidato per la panchina degli azzurri

Carlo Ancelott, principale candidato per la panchina della nazionale - Instagram

Sono giorni di attesa in casa Italia. Tutti, dagli addetti ai lavori ai semplici tifosi, stanno aspettando il nome del prossimo commissario tecnico, colui che avrà l’obbligo di riportare la nostra nazionale dove spetta, ripartendo quindi dagli Europei del 2020. Tanti i nomi circolanti in queste ore, ma quello più caldo resta sempre lo stesso, Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è libero da ogni impegno dopo essere stato esonerato dal Bayern Monaco, e attualmente si trova in Canada, precisamente a Vancouver, la città dove è nata la moglie dello stesso. Si è parlato di un contatto diretto nelle score ore fra la Federcalcio e Carletto, anche se in realtà questo non sarebbe ancora avvenuto. L’idea è però nell’aria, e se non accadrà oggi, il colloquio telefonico succederà sicuramente prima di lunedì, quando Tavecchio ha indetto il consiglio federale in cui esporrà appunto i piani per la rinascita del calcio italiano.

UNA NAZIONALE ROSSONERA

La cose certa è che Ancelotti non prenderà in mano l’Italia fino al prossimo giugno, visto che lo stesso ha spiegato più volte di voler ripartire solo dalla prossima estate. Dal sesto mese del 2018, poi, tutto potrebbe succedere, e c’è chi parla di una nazionale dalle forti tinte rossonere, come ad esempio il noto giornalista Franco Ordine. Ancelotti sarebbe il prossimo ct, e come spalla, nel ruolo di vice, vi sarebbe Andrea Pirlo, che ha scritto le pagine più importanti della sua carriera nel Milan. L’ex centrocampista ha già annunciato di voler iniziare a breve il super-corso di allenatore, e di conseguenza nei suoi piani vi è proprio l’idea di fare il lavoro del tecnico “da grande”. Infine, dopo Carlo e Andrea, attenzione a Paolo Maldini, che invece entrerebbe nella Federazione come dirigente, con un ruolo ancora da decidere, ma che sarebbe di fatto la voce di Carletto nei piani alti del calcio. Come dimenticarsi poi della presenza già nell’Italia di Evani, altro grande del Milan che fu. Insomma, il progetto sembra interessante, ora bisognerà solo metterlo in pratica.

