Diretta Padova Triestina: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 15^ giornata del girone B di Serie C

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Padova Triestina, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Padova Triestina, partita che sarà diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta (sezione di Agrigento) si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 novembre ed è l’anticipo nel girone B della Serie C 2017-2018. Una partita interessantissima: il Padova è infatti la capolista del campionato con 26 punti e ha dunque grandi ambizioni di promozione diretta, mentre la Triestina con il suo settimo posto (18 punti) sta dimostrando di poter ambire ai playoff e in gara secca può essere in grado di battere chiunque. Il torneo è lungo e al momento il ritmo delle prime della classe non è elevato: la classifica potrebbe cambiare ancora e dunque anche i giuliani potrebbero inserirsi nella lotta per andare subito in Serie B, lotta che coinvolge al momento tante squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Padova Triestina non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con il calcio della Serie C è su elevensports.it, raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv: qui sono disponibili in diretta streaming video le partite di campionato e Coppa Italia della divisione, ma dallo scorso anno per accedere alle immagini sarà necessario sottoscrivere una quota per abbonarsi.

IL CONTESTO

E’ un Padova in grande spolvero quello che ospita la Triestina: due vittorie consecutive e tre nelle ultime quattro, dopo il pesante ko dell’esordio (a Meda) le vittorie diventano otto in undici partite. Il Padova di fatto non ha mai rallentato, se non quando ha perso a Teramo: sempre rimasto in alta quota, adesso si gode i frutti del suo lavoro. Attenzione però alla Triestina, che non perde dal primo ottobre (in casa contro il Renate) e, pur pareggiando troppo (quattro volte nelle ultime sette, sei volte in totale) si sta mantenendo in alta quota, avendo già fatto la voce grossa per tre volte in trasferta e vincendo sui difficili campi di Ravenna, Vicenza e Pordenone. Ovviamente la partita si gioca anche nel segno di Nereo Rocco: triestino di nascita, nella sua carriera ha giocato con entrambi i club cui ha legato il suo leggendario nome, poi ne è anche stato allenatore ed è stato soprattutto nel periodo trascorso in Veneto che si è guadagnato la chiamata del Milan.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRIESTINA

Squadra che vince non si cambia, ma il Padova di Pierpaolo Bisoli dovrà fare a meno dello squalificato Pulzetti, espulso dopo il gol partita di Pordenone: nella posizione di trequartista possono giocare Cisco o Matteo Mandorlini, anche se entrambi sarebbero adattati. Davanti la solita coppia formata da Alessandro Capello e Guidone, a centrocampo invece il veterano Pinzi si dispone in posizione centrale facendo da riferimento per tutta la squadra, a cominciare da Serena e Belingheri (già 4 gol nel suo campionato) che saranno le mezzali. In difesa avranno un ruolo importante Madonna e Contessa, i due terzini incaricati di spingere e di presentare il Padova sempre a trazione offensiva; in mezzo invece ci sarà la copertura di Cappelletti e Trevisan, con Bindi che si occuperà di difendere i pali della porta biancoscudata.

Giuseppe Sannino dovrebbe confermare la Triestina che ha pareggiato in casa contro il Teramo: dunque un 4-3-3 con Boccanera a difendere la porta, Troiani e Pizzul ad agire sulle corsie laterali in difesa e la coppia centrale formata da El Hasni e Codromaz che agirà a protezione dell’area. In mediana l’esperienza di Porcari si contrappone a quella di Pinzi, con Meduri e capitan Bracaletti che dovrebbero invece essere le due mezzali: il primo di maggiore contenimento, il secondo con la facoltà di lanciarsi negli spazi senza palla e aumentare la pericolosità offensiva. Per quanto riguarda il tridente offensivo, la prima punta sarà ovviamente il marocchino Rachid Arma che anche nella Triestina sta garantendo il suo solito bottino di gol, mentre sugli esterni ci saranno Bariti e Mensah che proveranno ad allargare il campo.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai ha fornito le quote per scommettere sulla partita dell’Euganeo. Secondo questa agenzia a essere favoriti sono i biancoscudati, come era anche facile prevedere. La quota per il segno 1 sulla vittoria del Padova vale 1,80 contro il 4,00 che accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna della Triestina; il pareggio, ovviamente identificato dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare 3,25 volte la somma che avrete deciso di investire sull’anticipo di Serie C.

