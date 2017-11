Probabili formazioni/ Napoli Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 13^ giornata)

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Milan, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Milan, secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di sabato 18 novembre: sfida spettacolare allo stadio San Paolo, anche se magari adesso la situazione dei rossoneri non è ottimale è comunque una partita con il sapore retro delle sfide scudetto tra queste due squadre. Scudetto che è il grande obiettivo del Napoli, intenzionato a confermare la vetta della classifica dopo la sosta; il Milan prima degli impegni delle nazionali aveva vinto a Reggio Emilia e si era leggermente rilanciato, ma adesso arriva la sfida contro una big del nostro campionato e i rossoneri in questa stagione le hanno sempre perse. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Napoli Milan sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con il codice d’acquisto che è 409617), mentre su digitale terrestre bisognerà andare su Premium Sport oppure Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE SCELTE DI SARRI

Napoli in campo con la solita formazione: ha recuperato anche Pepe Reina che nell’ultima di Serie A aveva lasciato spazio a Sepe, a sinistra si va verso la conferma di Mario Rui che prende il posto dell’infortunato Ghoulam. Invariato l’assetto difensivo per il resto: Raul Albiol e Koulibaly compongono la coppia centrale, a destra gioca Hysaj e sembra da scartare l’ipotesi con Maggio titolare e l’albanese dirottato sulla corsia mancina. A centrocampo Allan dovrebbe riprendersi la maglia a scapito di Zielinski come esterno destro, mentre Jorginho che arriva dalla prima da titolare (purtroppo amara) con l’Italia sarà il playmaker davanti alla difesa. Hamsik continua a essere ad un solo gol dal record di Maradona: segnarlo contro il Milan, con cui il Pibe de Oro ha lottato nei suoi anni di Napoli, sarebbe forse la sublimazione del primato da parte del capitano slovacco. Non cambia il tridente offensivo: Mertens agisce da prima punta con Callejon e Lorenzo Insigne ai suoi lati, come prima alternativa dalla panchina è sempre Rog a rimanere in vantaggio su Ounas.

I DUBBI DI MONTELLA

Buone notizie anche per Vincenzo Montella, che ritrova Bonaventura e potrebbe avere a disposizione anche Lucas Biglia: il marchigiano sarà quasi certamente in campo sulla linea della trequarti al fianco di Suso (dunque si profila la panchina per Calhanoglu), il regista argentino invece è ancora in forse e, qualora non dovesse farcela, dal primo minuto ci sarebbe Montolivo. Sulla fascia destra dovrebbe vedersi ancora Borini, mentre a sinistra ce la fa Ricardo Rodriguez che è risultato decisivo nel playoff contro l’Irlanda, segnando il rigore che ha portato la Svizzera ai Mondiali; a completare la linea di centrocampo sarà come sempre Kessie. Ballottaggio in difesa: giocherà uno tra Cristian Zapata e Musacchio, stringe i denti Bonucci che arriva dalla rottura del setto nasale e una botta subita al ginocchio ma sta dando riscontri positivi, sul centrosinistra agisce Alessio Romagnoli secondo copione. La prima punta, e riferimento offensivo, sarà invece Kalinic che è stato titolare nelle due gare di playoff Mondiali della sua Croazia (con gol all’andata).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 5 Bonaventura; 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 15 Gustavo Gomez, 22 Musacchio, 20 Abate, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 2 Calabria, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

