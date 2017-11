Probabili formazioni/ Roma Lazio: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 13^ giornata)

Probabili formazioni Roma Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita per la tredicesima giornata della Serie A

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Lazio, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Lazio apre la tredicesima giornata della Serie A 2017-2018 ed è ovviamente un grande spettacolo: il derby della capitale si gioca alle ore 18 di sabato 18 novembre. Come ritroviamo le due squadre dopo la sosta? La Lazio di fatto è ferma da tre settimane, avendo dovuto rinviare la sfida contro l’Udinese: il che significa che anche i biancocelesti, come la Roma, hanno una partita in meno. Una Roma che continua a vincere e convincere: il 4-2 di Firenze prima degli impegni delle Nazionali ha fatto volare la squadra di Eusebio Di Francesco, che è assolutamente in corsa per lo scudetto come lo stesso allenatore ha ammesso. Che il derby della capitale arrivi con due squadre virtualmente a caccia del tricolore è un avvenimento verificatosi poche volte in anni recenti: dobbiamo tornare a cavallo dei due secoli per ritrovare uno scenario del genere, a parte qualche timida eccezione. Ecco allora il dettaglio delle scelte dei due allenatori, nelle probabili formazioni di Roma Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Il derby Roma Lazio sarà trasmesso in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in entrambi i casi per gli abbonati al pacchetto Calcio), mentre su digitale terrestre bisognerà andare su Premium Sport, canale che è disponibile anche in alta definizione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Difficilmente ci sarà (almeno come titolare) Radja Nainggolan, vittima di un infortunio muscolare in nazionale: quasi una maledizione per lui, escluso a lungo e subito fermato al ritorno nel Belgio. Il suo posto potrebbe allora essere preso da Lorenzo Pellegrini, che rappresenta il cambio naturale delle due mezzali: ci sarebbe anche Gerson che ha segnato una splendida doppietta al Franchi, ma sembra che il brasiliano sia tenuto in maggiore considerazione come esterno destro nel tridente, ruolo che dovrebbe essere occupato da Diego Perotti visto che a sinistra graviterà El Shaarawy, uno di quelli che dovranno dimenticare in fretta la delusione azzurra nel playoff per i Mondiali. Come lui De Rossi, candidato al posto di perno centrale davanti alla difesa; il centrocampo sarà completato da Strootman, mentre Dzeko sarà la prima punta. Florenzi e Kolarov agiranno come terzini, la coppia centrale titolare a protezione di Alisson è ormai quella formata da Fazio e Manolas; recuperi possibili e probabili sia per Bruno Peres che per Schick, ma entrambi al massimo si accomoderanno in panchina con la speranza di avere qualche minuto nel secondo tempo.

GLI 11 DI INZAGHI

In casa Lazio le notizie sono positive (non tutte, visto che Caicedo è fuori per qualche settimana): Strakosha, out in nazionale, recupera e dunque va regolarmente in porta mentre si sono rivisti sia Wallace che soprattutto Felipe Anderson. Il fantasista dovrebbe farcela per la panchina, ancora qualche dubbio per il difensore; in ogni caso saranno sempre Bastos e Radu a proteggere i fianchi di De Vrij, leader del reparto arretrato schierato con la consueta linea a tre. A centrocampo invece non dovrebbe cambiare nulla rispetto alle ultime uscite: Marusic ormai è titolare della fascia destra (Basta però ha recuperato e scalpita per una maglia), dall’altra parte agisce Lulic con Lucas Leiva che va a giocare da playmaker, avendo al suo fianco Parolo che è l’altro deluso dalla doppia sfida con la Svezia (al pari di Immobile, che sarà la prima punta). Solito assetto offensivo alle spalle del capocanniere della Serie A: si gioca con il doppio trequartista, in campo andranno Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, lo spagnolo in questi giorni ha vissuto l’emozione della prima convocazione in nazionale con tanto di esordio nel 5-0 alla Costa Rica.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 55 Castan, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 30 Gerson, 21 Gonalons, 4 Nainggolan, 17 Cengiz Under, 23 Defrel, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 6 Lucas Leiva, 16 Parolo, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 13 Wallace, 33 Mauricio, 8 Basta, 96 Murgia, 66 Bruno Jordao, 30 Pedro Neto, 10 Felipe Anderson, 7 Nani

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro, Caicedo

