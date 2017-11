Ravenna Castellana Grotte/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 8^ giornata)

Diretta Ravenna Castellna Grotte: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valida nella 8^ giornata di Serie A1.

17 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Ravenna Castellana Gritte (da facebook ufficiale)

Ravenna-Castellana Grotte, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Alessandro Tanasi, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdì 17 novembre 2017 alle ore 20.30 al Pala De Andrè, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A1. La massima serie italiana per club torna protagonista con questo importante anticipo che vedrà la compagine di Fabio Soli di nuovo sotto ai riflettori e di fronte al pubblico di casa, per riscattare il KO rimediato nel turno precedente contro Verona. La grande sorpresa di questo campionato 2017-2018 vorrà quindi rifarsi contro la squadra neopromossa di Pino Lorizio, che dopo un buon avvio di stagione sta ora subendo lo scotto del approdo in Serie A1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Ravenna e Castellana Grotte sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: il riferimento ancora una volta sarà il canale Raisport +, al numero 57 del digitale terrestre. Confermata quindi la diretta streaming video del match (con fischio d’inizio atteso alle ore 20.30), garantita dal servizio raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI RAVENNA

La squadra di Fabio Soli è certamente la grande sorpresa di questo campionato: alla vigilia del settimo turno, pur con un match da recuperare ancora, infatti i romagnoli erano a pieni punti e con soli 5 set concessi agli avversari. Nella settima giornata di campionato però Ravenna cade in fallo a Verona, in un avvincente match chiuso solo al tie break: una prestazione convincente quella messa in campo dai ragazzi di Soli ma non sufficiente. Il KO rallenta il percorso della Bunge in classifica che ora la vede alla quarta piazza a quota 14 punti: un ottimo risultato, che rispecchia in pieno le aspettative di inizio stagione. Ora però Ravenna dovrà dimostrare di avere anche l’energia mentale per rispondere al meglio anche alla sconfitta: si attende un grande ruggito da parte dei ravennati.

QUI CASTELLANA GROTTE

Neopromossa nel Campionato di Serie A1, il percorso finora fatto alla squadra di Lorizio non è stato dei migliori: la Superlega non è certo una serie facile, e il gradino tra le due categorie è molto difficile da assimilare a prescindere dalla formazione stessa. Dopo la prima vittoria conseguita su Latina nel secondo turno, Castellana Grotte non ha messo a bilancio altro che sconfitte, rimediate contro Trento, Vibo Monza, e Piacenza, a cui aggiungiamo anche il KO rimediato all’esordio contro Modena. Pesante il bilancio set , con 6 a favore e contro 16 subiti: la differenza tecnica e fisica vista in campo tra la formazione pugliese e le sue avversarie rimane troppo ampia effettivamente. Staremo a vedere se però la squadra di Lorizio finalmente riuscirà a portare in campo qualche segnale di miglioramento.

© Riproduzione Riservata.