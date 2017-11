Roma Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Roma Inter Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita di venerdì, valida per la nona giornata del campionato 1 2017-2018

17 novembre 2017 Claudio Franceschini

Roma Inter Primavera, partita che verrà diretta dall’arbitro Matteo Proietti della sezione di Terni, è l’anticipo della nona giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Si gioca venerdì 17 novembre alle ore 14:30 e può essere facilmente identificato come il big match del turno. Roma e Inter sono tra le società giovanili più vincenti degli ultimi anni, e anche e soprattutto in Primavera hanno mostrato il loro livello; per la prima volta si trovano a giocare una contro l’altra nel girone unico e la speranza è che ne venga fuori un bello spettacolo, come si confà a due formazioni di questo livello.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Inter Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: appuntamento in chiaro per tutti al canale 60 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il numero 225 del bouquet satellitare. Inoltre, in assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, rivolgendosi direttamente al sito www.sportitalia.com. Non mancate poi di visitare, per tutte le informazioni utili, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

La Roma Primavera deve ancora recuperare la partita contro il Torino, che aveva chiesto e ottenuto di posticipare per l’assenza di alcuni giocatori convocati dalle nazionali giovanili: al momento occupa l’ottava posizione in classifica con 11 punti (insieme al Chievo) e si trova però a una sola lunghezza dalla quota playoff. Virtualmente, battendo i granata, potrebbe essere la quarta forza del girone unico, andando ad agganciare il Genoa e il Sassuolo che per di più stanno andando oltre le aspettative; l’Inter invece ha 16 punti e, in compagnia dei cugini cittadini del Milan, si trova al secondo posto della graduatoria con una sola lunghezza da recuperare all’Atalanta, che è la capolista del campionato. Dunque una partita che è di alta classifica, tra due delle squadre candidate a laurearsi campioni d’Italia Primavera. Entrambe per di più stanno disputando la stagione internazionale: la Roma nel girone di Youth League, l’Inter nella parallela Domestic Champions Cup, e potrebbero incrociare il loro cammino anche in Europa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

La Roma Primavera di Alberto De Rossi scende in campo con il 4-3-3: da valutare Mirko Antonucci reduce da un infortunio, mentre sarà assente George Ganea che è stato colpito dalla “maledizione del crociato”. Dovrebbe essere Rezan Corlu a occupare la corsia destra nel tridente offensivo, con Keba Coly schierato dall’altra parte; in mezzo la punta slovena Zan Celar dovrebbe essere certa del posto. A centrocampo invece c’è qualche ballottaggio aperto: teoricamente dovrebbero giocare Marcucci e Valeau sulle mezzali con Riccardi a fare da perno centrale, ma l’ultima giornata di campionato (2-2 a Udine) ci ha consegnato un Keres Masangu in grande spolvero e autore di una doppietta dalla panchina, dunque il belga si gioca sicuramente una maglia. In difesa invece le scelte dovrebbero essere confermate: davanti al portiere Greco coppia composta da Ciavattini e Cargnelutti, con Bouah e Semeraro ad agire sulle fasce laterali.

Stefano Vecchi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’Inter Primavera che ha battuto il Verona, squadra che è scesa in campo con un forte turnover: dunque in attacco ci aspettiamo il ritorno dal primo minuto del danese Odgaard e di Merola, anche se Facundo Colidio avanza la sua candidatura in virtù del gol vittoria della scorsa settimana. Sulle corsie laterali dovrebbe trovare spazio almeno Rover, che potrebbe sostituire Danso facendo così spostare Gavioli sulla fascia sinistra; la coppia al centro del campo, nel 4-4-2 che può diventare 4-2-3-1, sarà invece quella formata da Zaniolo e Rada, dunque da questo punto di vista non dovrebbero esserci modifiche. In difesa invece cambia il terzino sinistro, con Marco Sala che sostituirà Corrado; a destra Valietti dovrebbe avere ancora la maglia da titolare, mentre a formare la coppia centrale, a protezione del portiere Dekic, sono pronti a giocare Van Den Eynden e Lombardoni (Vanheusden è fuori da qualche settimana per la rottura del legamento crociato).

