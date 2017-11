Akragas-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie C

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Akragas-Andria, LaPresse

Akragas-Andria, diretta dal signor Fontani di Siena, sabato 18 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura della quindicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sfida caldissima tra Akragas e Andria, impelagate al momento nel pieno della lotta per non retrocedere nel girone C del campionato di Serie C. Con lo zero a due subito in casa della Virtus Francavilla, i siciliani sono incappati nella quinta sconfitta consecutiva, e sono scivolati, restando ancora fermi a quota nove punti, da soli all'ultimo posto in classifica.

Ad una lunghezza di distanza a quota dieci c'è l'Andria, che con lo zero a zero casalingo contro il Bisceglie ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo e soprattutto ha dovuto di nuovo rimandare la vittoria con la prima vittoria in campionato. Finora dieci pareggi e tre sconfitte per i pugliesi, che non riescono a sbloccarsi. Da segnalare poi che quella tra Akragas e Andria sarà la sfida tra i due peggiori attacchi del campionato, nove gol a testa finora nelle quattordici partite disputate dai siciliani e nelle tredici disputate dai pugliesi, con la squadra di Di Napoli che non segna da quattro partite consecutive e l'Andria che è riuscita ad andare a segno solamente tre volte nelle ultime cinque sfide di campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE AKRAGAS-ANDRIA

Non sarà possibile seguire sui canali in chiaro o a pagamento la diretta tv del match, ma coloro che si collegheranno sul sito elevensports.it potranno, con un abbonamento o con l'acquisto dell'evento singolo, vedere la diretta streaming video via internet della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Si giocherà allo stadio De Simone di Siracusa e queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. L'Akragas giocherà con Vono a difesa della porta e con una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Mileto, Danese, Pisani e Genny Russo. A quattro sarà anche la linea di centrocampo, con Saitta che sarà l'esterno laterale di destra, Sepe l'esterno laterale di sinistra e Carrotta e il brasiliano Vicente i due centrali sulla mediana. In attacco, confermato il tandem composto da Salvemini e Parigi. Risponderà l'Andria con il romeno Pop Ionut tra i pali e una difesa a tre con il brasiliano Curcio, Aya e il romeno Rada schierati dal primo minuto. Trio di centrocampo in zona centrale con l'altro romeno Onescu, Vasco e Mancino, mentre Annoni avrà il compito di presidiare la fascia destra e Tito sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al tandem composto da Croce e da Cianci.

LA CHIAVE TATTICA

Nonostante le cinque sconfitte consecutive subite, è stata confermata la fiducia al tecnico dell'Akragas, Lello Di Napoli, che schiererà la squadra con il 4-4-2, mentre mister Loseto nell'Andria risponderà con il 3-5-2. Il 16 ottobre 2016, nell'ultimo precedente ad Agrigento, la sfida è terminata in parità, uno a uno: Akragas in vantaggio con Zanini e poi raggiunto dall'Andria nel secondo tempo da Cianci, al novantaduesimo minuto. L'Andria ha invece vinto due a zero il precedente dell'11 ottobre 2015, marcatori Grandolfo e Strambelli, entrambi nel primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Contro un'Andria ancora a secco di vittorie, è l'Akragas ad essere favorito dai bookmaker, seppur con moderazione, con vittoria interna quotata 2.45 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 la posta scommessa sull'eventuale pareggio e Bet365 propone alla stessa quota la vittoria esterna pugliese. Sempre Bet365 quota 2.35 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.57.

© Riproduzione Riservata.