Arsenal Tottenham/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Arsenal Tottenham info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Inizierà quest’oggi la dodicesima giornata della Premier League inglese

Alexis Sanchez, attaccante Arsenal - LaPresse

Inizia con il botto, con Arsenal Tottenham, la dodicesima giornata della Premier League, il campionato inglese giunto alla stagione 2017-2018. A partire dalle ore 13:30 di oggi, di scena la sfida dell’Emirates Stadium fra i padroni di casa dell’Arsenal e gli ospiti del Tottenham. Un derby tutto londinese che vedrà di fronte due squadre che ambiscono ad entrare nel gruppo Champions League e magari anche a qualcosa in più. Quella di Londra è senza dubbio il big match di questo nuovo turno di Premier: andiamo a vedere insieme le probabili formazioni che scenderanno in campo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Come ogni weekend, la sfida di Premier League sarà visibile in diretta tv, anche se solo a pagamento, sui canali di Sky. Tutti gli abbonati potranno infatti sintonizzarsi sul canale Sky Sport 3 dalle ore 13:30 e godersi lo spettacolo. Vi ricordiamo infine l’app dedicata, leggasi Sky Go, per guardare il match in diretta streaming attraverso il computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-TOTTENHAM

Scopriamo quindi gli schieramenti che i due mister dovrebbero mandare in campo quest’oggi, a partire dalla selezione di casa allenata dallo storico manager Arsene Wenger. Arsenal che registra il dubbio Olivier Giroud, infortunatosi durante gli impegni con la nazionale francese, e probabilmente pronto ad accomodarsi in panchina. Ancora out il lungodegente Santi Cazorla, mentre Ospina e Mustafi dovrebbero recuperare per l’appuntamento di oggi. Out, infine, Rob Holding. I Gunners dovrebbero quindi disporsi in campo con un classico 3-4-3 composto da Alexis Sanchez al centro dell’attacco, prima punta di un falso nueve con il gioiello francese Lacazette sulla fascia di sinistra, e il nazionale tedesco Ozil a destra. A centrocampo, linea mediana occupata dalla coppia Ramsey-Xhaka, che avranno il compito di impostare e fare da filtro, mentre sulla destra avremo il gioiello Bellerin, con Kolasinac invece schierato sul versante mancino. Infine la difesa, dove il solito Mertesacker sarà il pilastro centrale, spalleggiato da Koscielny a destra, e Monreal sulla sinistra. In porta sempre Cech.

Decisamente peggiore la situazione in casa Tottenham, con coach Mauricio Pochettino che dovrà volare all’Emirates senza una serie di giocatori fondamentali. Non sono al meglio, infatti, il portiere titolare Hugo Lloris, nonché Michel Vorn. In dubbio anche i due difensori della nazionale belga, leggasi Toby Alderweireld e Jan Vertonghen (soprattutto il primo), mentre potrebbe rientrare nel gruppo dei convocati Victor Wanyama. Non al cento per cento anche il bomber Harry Kane (che dovrebbe comunque vedersi in campo), nonché Harry Winks. Tottenham che dovrebbe quindi disporsi in campo con un 3-4-2-1 con Lloris che dovrebbe figurare fra i pali anche se non al meglio, schierato dietro ad una linea difensiva a tre formata da Vertonghen (altro non al 100%), in mezzo, con Davies a sinistra, e Sanchez a destra. A centrocampo, Dembele e Dier saranno la coppia che si schiererà in mediana, con Trippier largo sulla destra e Rose sul versante opposto. Infine il tridente d’attacco, con Kane punta più avanzata, spalleggiata da Eriksen e Alli, schierati sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, fra Arsenal e Tottenham sono favoriti i Gunners, anche se leggermente. I bookmaker italiani quotano infatti 2.40 il segno 1, mentre il successo degli Spurs all’Emirates è dato a 2.80. Vediamo infine anche il segno X, il pareggio, che è quello più alto fra i tre, quotato 3.55.

© Riproduzione Riservata.