Arzachena Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arzachena Lucchese: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 15^ giornata del girone A di Serie C

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Arzachena Lucchese, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro, oggi sabato 18 novembre alle ore 14:30 si gioca come anticipo: è un match inserito nel programma valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone A, tra due compagini che stanno disputando una stagione molto simile almeno per quanto concerne i risultati ottenuti fino a questo momento. In classifica l’Arzachena occupa l’ottavo posto con 20 punti ottenuti in 13 incontri disputati, per uno score di 21 gol fatti e 17 incassati. La Lucchese è pari merito con l’Arzachena a 20 punti ma con una gara in più con 16 gol realizzati e 15 incassati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERELA PARTITA DI SERIE C

Arzachena Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA LUCCHESE

Passando alle probabili formazioni, l’Arzachena dovrebbe scendere sul terreno di gioco con un classico 4-3-1-2 con Ruzittu tra i pali, una linea difensiva a quattro con Arboleda sulla fascia destra, La Rosa nel centro al fianco di Piroli e uno tra Peana e Baldanzeddu sulla corsia mancina. A centrocampo andranno ad agire Casini come punto di riferimento e playmaker, sul centro sinistra Nuvoli mentre per il ruolo di mezzala di sinistra c’è ballottaggio tra Lisai e Varricchio. A fungere da trequartista Curcio alle spalle di Vano e Sanna. La risposta della Lucchese sarà affidata ad un modulo improntato sul 3-5-2 con Albertoni tra i pali ed in difesa l’argentino Espeche nel mezzo con Maini sul centro destra e Magli sull’altro fronte. A centrocampo andranno a giocare Mingazzini come punto di riferimento e regista basso, Merlonghi come interno di sinistra, Arrigoni come interno di destra, Tavanti nel ruolo di terzino di destra (anche se non è da escludere l’opzione Baroni) e Cecchini dall’altro lato. In avanti al fianco di bomber Fanucchi reduce dal gol realizzato all’Alessandria nell’ultima domenica ci sarà De Vena.

CHIAVE TATTICA

In palio ci sono 3 punti che potrebbero rappresentare una svolta stagionale per entrambe le formazioni per cui sia l’Arzachena che la Lucchese potrebbero presentarsi in campo con un atteggiamento abbastanza propositivo allo scopo di ottenere l’intera posta. Tendenzialmente la Lucchese dovrebbe trovare una certa compattezza nel mezzo mentre per i padroni di casa la chiave potrebbe essere rappresentata dalle corsie laterali anche e soprattutto se uno dei due attaccanti, a turno, saprà staccarsi dal linea difensiva avversaria e venire ad appoggiare l’azione sull’esterno.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommessa tra cui anche EuroBet sono grossomodo concorde nel ritenere che questo incontro possa essere abbastanza equilibrato con un leggero favoritismo nei confronti dei padroni di casa. Infatti, l’eventuale vittoria dell’Arzachena darebbe diritto ad una moltiplica di 2,25 contro il 3,10 previsto per il pareggio ed il 3,20 per l’eventuale successo esterno della Lucchese.

