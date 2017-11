Atalanta Lazio Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Atalanta Lazio Primavera, partita diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti della sezione Aia di Legnano, è una delle partite più interessanti della nona giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Si gioca sabato 18 novembre alle ore 15.00 in casa dei nerazzurri bergamaschi, che stanno marciando ad un ritmo altissimo avendo già ottenuto 17 punti. Il vivaio dell’Atalanta dunque è sempre una garanzia: in copertina c’è l’attaccante Musa Barrow, capocannoniere del campionato con l’impressionante score di 11 gol segnati nelle prime otto partite, ma tutta la squadra è di ottimo livello, come certifica il clamoroso trionfo per 1-7 in casa della Roma di qualche settimana fa. La Lazio invece non sta vivendo una stagione positiva: i biancocelesti hanno ottenuto appena 8 punti finora e si ritrovano coinvolti nella lotta per non retrocedere. Oggi li attende una trasferta molto difficile, ma fare risultato avrebbe grande valore, anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Lazio Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD: appuntamento in chiaro per tutti al canale 57 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il numero 227 del bouquet satellitare. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, collegandosi al sito www.raiplay.it. Non mancate poi di visitare, per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO PRIMAVERA

Passando adesso all’analisi delle probabili formazioni di Atalanta e Lazio Primavera, Massimo Brambilla ha sostanzialmente l’intera rosa a disposizione, dunque per i nerazzurri possiamo ipotizzare il classico 4-3-3 con Carnesecchi fra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro composta da Carminati a destra, Alari e Salvi centrali, Migliorelli terzino sinistro. A centrocampo ecco capitan Bolis affiancato dalle due mezzali Colpani e Melegoni (se non verrà chiamato da Gasperini in prima squadra), infine il tridente con le ali Elia a destra e Mallamo a sinistra, naturalmente in appoggio del centravanti Barrow, i cui numeri fantastici abbiamo già illustrato. Quanto alla Lazio, mister Andrea Bonatti deve fare i conti con l’assenza del centrocampista Abukar Mohamed. I biancocelesti dovrebbero schierarsi secondo il modulo 4-4-1-1 con il portiere Rus protetto dalla difesa a quattro con Spizzichino, Jorge Silva, Baxevanos e Petro da destra a sinistra. Altra linea a quattro a centrocampo, con Marchesi a destra, centrali Bari e capitan Miceli, Javorcic esterno sinistro. Sarac dovrebbe agire come trequartista in appoggio ad Al Hassan, punta centrale della Lazio Primavera.

