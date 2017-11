Atletico Madrid Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atletico Madrid-Real Madrid (LAPRESSE)

Atletico Madrid Real Madrid, partita diretta dall’arbitro David Fernandez Borbalan e che si gioca oggi, sabato 18 novembre alle ore 20.45 allo stadio Wanda Metropolitano, sarà certamente il piatto forte della dodicesima giornata della Liga spagnola. Per la prima volta il derby di Madrid si gioca nel nuovo stadio dell’Atletico: sarà una gustosa novità per una partita che sarà combattuta anche più del solito. La classifica spiega il perché in modo molto chiaro: Atletico e Real sono appaiati a quota 23 punti, a ben otto lunghezze di ritardo dal Barcellona capolista e alle spalle pure del Valencia. Di conseguenza, anche se siamo solamente a metà novembre, chi non dovesse vincere il derby di stasera rischia di dovere già salutare le speranze di vincere il titolo nazionale ed in caso di pareggio probabilmente sarebbe solo il Barcellona a ridere.

La stagione delle due squadre è finora stata meno convincente del solito: il Real Madrid ha avuto problemi paradossalmente soprattutto in casa, dunque il fatto di giocare in trasferta il derby potrebbe essere addirittura una buona notizia; l’Atletico invece deve fare i conti con un cammino negativo in Champions League, per cui la partita di mercoledì sera contro la Roma sarà fondamentale per il futuro europeo della squadra di Diego Simeone. In un derby non si fanno troppi calcoli e la voglia di vincere è sempre tanta, ma affrontarlo sapendo che pochi giorni dopo ti giochi una fetta di stagione non è certamente il massimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ATLETICO MADRID REAL MADRID

Atletico Madrid Real Madrid sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Fox Sports HD, visibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID

Per quanto riguarda le probabili formazioni, non sono segnalate assenze di rilievo e di conseguenza ipotizziamo che per una partita così importante sia Simeone sia Zidane scelgano la formazione tipo. Per l’Atletico Madrid dunque un 4-4-2 con Oblak in porta; difesa con Juanfran, Savic, Godin e Filipe Luis da destra a sinistra; Koke esterno destro, Saul e Thomas in mediana, Carrasco esterno sinistro, mentre il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Correa e Griezmann. Il Real Madrid dovrebbe invece replicare con il 4-3-3 che vede Casilla in porta; retroguardia a quattro con Nacho, Ramos, Varane e Marcelo; a centrocampo il terzetto formato da Modric, Casemiro e Kroos, infine il tridente d’attacco con Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, secondo l’agenzia SNAI ci sarà un buon equilibrio ma con il Real Madrid favorito nonostante si giochi in casa dell’Atletico: il segno 1 infatti è quotato a 3,10, mentre il segno 2 paga 2,25 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,45.

