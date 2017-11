Atp Finals 2017/ Diretta Federer Goffin, Dimitrov Sock streaming video e tv: orario semifinali

Diretta Atp Finals 2017 info streaming video e tv, orario delle semifinali del torneo di tennis, oggi sabato 18 novembre: Federer Goffin, poi Dimitrov Sock a Londra

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atp Finals 2017: Roger Federer (LaPresse)

Le Atp Finals 2017 vivono oggi, sabato 18 novembre, un giorno molto importante: terminata la fase a gironi, si giocheranno infatti le due semifinali. Soliti orari dei giorni scorsi: alle ore 15.00 italiane si giocherà Federer Goffin, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Dimitrov Sock. Il tabellone è stato composto in modo molto semplice: Roger Federer, che ha vinto il proprio girone, sfiderà David Goffin che è arrivato secondo nell’altro gruppo, vinto invece da Grigor Dimitrov che di conseguenza affronterà Jack Sock, che ha chiuso secondo nel girone dello svizzero. Naturalmente adesso si gioca ad eliminazione diretta: chi vince domani tornerà in campo per la finale, per chi perde il torneo si concluderà oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, canale numero 202, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del Master è www.nittoatpfinals.com, mentre per informazioni utili sui giocatori impegnati alla O2 Arena potete rivolgervi agli account ufficiali del circuito Atp, che trovate agli indirizzi facebook.com/ATPWorldTour e, su Twitter, @atpworldtour.

LE DUE SEMIFINALI: FEDERER GOFFIN

Roger Federer è l’uomo più atteso e grande favorito per queste Atp Finals: un successo coronerebbe il memorabile 2017 dello svizzero, che ha vinto Australian Open e Wimbledon, due tornei del Grande Slam dopo un digiuno di oltre quattro anni. Un anno fa di questi tempi Federer sembrava avere già decisamente imboccato il viale del tramonto, adesso potrebbe chiudere un anno in ogni caso leggendario vincendo il Masters per la settima volta in carriera, che però sarebbe la prima da sei anni a questa parte, visto che l’ultima volta fu nel 2011. Proverà a contrastarlo David Goffin, che però essendo del 1990 fa parte di quella generazione di mezzo schiacciata tra i fenomeni degli anni Ottanta e il nuovo che avanza. Il tennista belga ha una carriera regolare a livelli molto alti, ma senza guizzi: proprio quest’anno ha ottenuto le maggiori soddisfazioni vincendo uno dietro l’altro i tornei di Shenzhen e Tokyo, inoltre ieri ha conquistato le semifinali in modo autorevole spazzando via Dominic Thiem, però sinceramente battere questo Federer sarà un’impresa davvero difficilissima per Goffin.

DIMITROV SOCK

A proposito di Federer: Grigor Dimitrov ha dovuto convivere per anni con l’etichetta di ‘nuovo Federer’, che in realtà è un grosso problema, perché il paragone con l’elvetico è inevitabilmente difficile da sostenere per chi copia l’originale. Il 2017 è stato comunque un anno molto positivo per Dimitrov, che a Cincinnati nel mese di agosto ha vinto per la prima volta in carriera un Masters 1000 e adesso ha l’occasione di essere grande protagoniste di queste Atp Finals, sia pure approfittando delle tante assenze che sinceramente stanno rendendo meno interessante il tradizionale torneo di fine anno a Londra. Il bulgaro sulla carta gode dei favori dei pronostici contro Jack Sock, ma attenzione all’americano che in queste settimane è l’uomo più ‘caldo’ del circuito Atp. Alla vigilia del torneo di Parigi Bercy, nessuno avrebbe potuto immaginare Sock qualificato per le Finals: invece, lo splendido torneo dell’americano e il trionfo finale, unito ai deludenti risultati di chi avrebbe potuto soffiargli il posto, hanno dato all’americano il pass per Londra, dove con due vittorie nel proprio girone (sconfitto solo da Federer) si è conquistato pure le semifinali.

