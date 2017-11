Bisceglie-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Monopoli, LaPresse

Bisceglie-Monopoli, diretta dal signor Prontera di Bologna, sabato 18 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della quindicesima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C. L'ultimo turno di campionato non è stato particolarmente positivo per nessuna delle due formazioni. Il Bisceglie dopo la vittoria interna contro il Matera si è dovuto accontentare di uno zero a zero in casa di un'Andria combattiva, ma che resta ancora l'unica squadra del girone C di Serie C a non aver ottenuto neppure una vittoria. Il Monopoli si è invece fatto sorprendere di misura in casa dal Rende, che vincendo uno a zero allo stadio Veneziani ha costretto i Gabbiani ad incassare la loro seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Una frenata che ha costretto il Monopoli a scivolare dal secondo al quinto posto in classifica nel giro di cinque giorni, considerando la sconfitta subita a Catanzaro nel turno infrasettimanale. La squadra di Tangorra spera di ritrovare il passo per consolidare la propria posizione almeno in zona play off, considerando le ambizioni di inizio stagione che non erano stratosferiche per i biancoverdi, ma il Bisceglie nelle partite casalinghe si è dimostrato cliente assai scomodo per tutti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA BISCEGLIE-MONOPOLI

Il derby pugliese non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, per chi avrà sottoscritto un abbonamento o acquisterà la partita come evento singolo, ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che si confronteranno sabato sera: il Bisceglie scenderà in campo con Crispino a difesa della porta, il croato Jurkic e Petta impiegati come difensori centrali, mentre Delvino coprirà l'out difensivo di destra e il bosniaco Markic sarà impiegato sulla fascia laterale opposta. A centrocampo i titolari saranno l'altro croato Vrdoljak, D'Ancora e Risolo, mentre nel tridente offensivo saranno titolari Partipilo, il brasiliano Dentello Azzi e il centravanti croato Jovanovic. Risponderà il Monopoli con una difesa a tre composta da Bei, Mercadante e Ricci davanti all'estremo difensore Bifulco. A centrocampo il greco Sounas e l'argentino Scoppa affiancheranno Zampa per vie centrali, mentre Rota sarà l'esterno laterale di destra e Donnarumma l'esterno laterale di sinistra. Sul fronte offensivo, confermata la coppia composta da Saraò e da Genchi.

LA CHIAVE TATTICA

Confermati i moduli di riferimento dei due allenatori, al 4-3-3 di Zavettieri per i padroni di casa del Bisceglie si opporrà il 3-5-2 del Monopoli allenato da Massimiliano Tangorra. Quello tra Bisceglie e Monopoli è un derby pugliese che nel corso degli anni ha maturato diversi precedenti, l'ultimo dei quali il 13 agosto scorso ha visto i nerazzurri vincere quattro a uno in casa, in Coppa Italia di Serie C, ribaltando l'iniziale vantaggio di Paolucci su rigore con le reti di Lugo Martinez, Jovanovic, Partipilo e Petta. L'ultimo precedente in campionato ha visto il Monopoli imporsi tre a zero in casa del Bisceglie il 7 dicembre 2014 nel campionato di Serie D, l'ultima vittoria casalinga è il tre a uno in favore del Bisceglie, sempre in Serie D, del 19 gennaio 2014.

QUOTE E PRONOSTICO

Moderati favori del pronostico da parte dei bookmaker per il Bisceglie, vittoria dei padroni di casa quotata 2.35 da Betclic, mentre Bwin fissa a 2.95 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 3.25 la quota per il successo esterno. Quest'ultima agenzia di scommesse propone a 2.50 la quota per l'over 2.5 e a 1.50 la quota per l'under 1.50.

