Brescia-Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie B

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Brescia-Spezia, LaPresse

Brescia-Spezia, diretta dall'arbitro Antonio Di Martino della sezione di Teramo, sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d'andata nel campionato di Serie B. Diciassette punti per il Brescia, sedici per lo Spezia, finora la situazione delle due formazioni non è certo rose e fiori. Le Rondinelle sono anche reduci da un cambio d'allenatore, con il passaggio da Boscaglia a Marino che non ha di certo fatto impennare il rendimento della squadra. Dopo due importanti vittorie consecutive contro Bari e Pescara e il ko interno col Venezia, i lombardi hanno comunque ottenuto un buon punto in casa del Carpi, riuscendo a tenere a distanza le squadre nella zona calda della classifica, ma di sole due lunghezze. Insegue al momento anche lo Spezia, reduce da tre pareggi consecutivi contro Cittadella, Empoli e sabato scorso in casa contro il Frosinone, col primo gol in bianconero, su calcio di rigore, di Alberto Gilardino.

Lo Spezia ha ottenuto in casa quattordici dei sedici punti fin qui messi in cascina, uno score che è indice di una tendenza che non riguarda invece il Brescia, capace di totalizzare nove punti in casa e otto in trasferta, in un'alternanza quasi perfetta che non tiene dunque troppo in contro il fattore campo. Di sicuro la situazione può essere in grande evoluzione sia per chi vincerà, sia per chi perderà la partita, con la zona play off che non è ancora troppo lontana per due piazze obiettivamente ambiziose, ma che non hanno ancora trovato il giusto equilibrio. Lo Spezia nelle ultime nove partite ufficiali disputate in trasferta tra campionato e Coppa Italia ha ottenuto solamente due pareggi e sette sconfitte, peraltro con cinque soli gol realizzati negli ultimi sei mesi lontano dalle mura amiche: troppo poco per poter pensare di reinserirsi nella lotta per la Serie B come negli ultimi tre anni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA BRESCIA-SPEZIA

La diretta tv esclusiva del match sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD) senza dimenticare la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Rigamonti di Brescia scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Minelli tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Lancini, Somma e Gastaldello. Lo svizzero Martinelli e Bisoli si muoveranno a centrocampo per vie centrali, Cancellotti sarà l'esterno laterale di destra e Furlan l'esterno laterale di sinistra sulla linea mediana. Il guineano Pepin e Longhi giocheranno avanzati alle spalle del bomber Andrea Caracciolo. Risponderà lo Spezia con Di Gennaro tra i pali, mentre l'uruguaiano Walter Lopez sarà schierato in posizione di terzino destro e De Col schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Capelli e Giani saranno i due centrali di difesa nella linea a quattro. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Bolzoni, Vignali e Pessina, mentre Mastinu si muoverà come trequartista alle spalle di Gilardino e Marilungo.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-2-1 per il Brescia allenato da Pasquale Marino, 4-3-1-2 per lo Spezia di Fabio Gallo. Si affrontano il secondo peggior attacco del campionato, quello bresciano con quattordici gol, e il peggiore in assoluto assieme a quello del Carpi, quello dello Spezia con tredici reti fin qui realizzate. Il precedente dello scorso anno fra le due squadre a Brescia è terminato uno a uno, vantaggio ligure di Sciaudone e pari delle Rondinelle firmato da Stefano Mauri a un quarto d'ora dal novantesimo. Lo Spezia ha vinto per l'ultima volta allo stadio Rigamonti il 13 dicembre del 2014, uno a zero con rete decisiva del croato Mario Situm. L'ultima vittoria bresciana risale invece all'uno a zero del 29 marzo 2008.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse vedono un match in equilibrio col Brescia comunque sensibilmente favorito per il fattore campo. Vittoria interna delle Rondinelle quotata 2.30 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 che moltiplica per 3.50 quanto scommesso sul successo esterno dei liguri. L'over 2.5 viene quotato 2.50 da Bet365, decisamente più considerato probabile l'under 2.5 con una quota di 1.50 proposta da Unibet.

