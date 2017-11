Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile punta al derby (13^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Immobile punta al derby, Icardi e Dybala in campo domani, stasera Mertens contro il Milan (13^ giornata)

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Ciro Immobile

Il campionato di Serie A 2017-2018 riparte dopo la sosta che ci ha portato l’amarissima eliminazione dai Mondiali 2018. A partire da oggi si torna a pensare al campionato, che ci proporrà una intensa tredicesima giornata e anche la classifica marcatori cambierà aspetto. Il capocannoniere è sempre Ciro Immobile, anche se l’attaccante della Lazio è rimasto forzatamente a secco nell’ultima giornata, dato che la partita dei capitolini è stata rinviata per pioggia: il biancoceleste guarda sempre tutti dall’alto al basso grazie ai 14 gol segnati finora e ha ben tre lunghezze di vantaggio sulla coppia tutta argentina formata da Paulo Dybala della Juventus e Mauro Icardi dell’Inter. Dei tre sarà proprio Immobile a giocare già oggi, sabato 18 novembre, nella partita probabilmente in assoluto più attesa, cioè naturalmente il derby che la sua Lazio disputerà con la Roma alle ore 18.00: una sfida di grandissimo fascino, l’ideale per tornare subito a concentrare la nostra attenzione sulla Serie A, anche se la ferita dell’assenza ai Mondiali resta aperta.

GLI INSEGUITORI

Giù dal podio, sono nomi eccellenti anche quelli che troviamo nelle posizioni di rincalzo: Dries Mertens del Napoli è quarto a quota 9 gol e sarà naturalmente il nome più atteso nel secondo big-match di questa sera, alle ore 20.45 al San Paolo contro il Milan. Poi ecco pure il capocannoniere della scorsa stagione, il romanista Edin Dzeko, che finora in questo campionato ha segnato 7 gol e naturalmente sarà un altro dei protagonisti del derby, anche se la Roma distribuisce maggiormente i propri gol fra tutti i giocatori. Alla pari con Dzeko troviamo pure Fabio Quagliarella e Gonzalo Higuain: l’attaccante della Sampdoria è il migliore fuori dalle big e magari anche per questo motivo i blucerchiati di Marco Giampaolo sono i primi dei “terrestri” in classifica, mentre il Pipita sta iniziando a macinare gol a grande ritmo, quasi in una staffetta con Dybala che invece per la Juventus era stato l’assoluto protagonista delle prime giornate. Naturalmente Massimiliano Allegri si augura che al più presto entrambi possano cominciare a segnare a raffica e in contemporanea, magari già da domani, visto che in programma ci sarà l’ostica trasferta proprio sul campo della Sampdoria di Quagliarella.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

14 reti: Immobile (Lazio)

11 reti: Icardi (Inter), Dybala (Juventus)

10 reti: Mertens (Napoli)

7 reti: Dzeko (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Higuain (Juventus)

6 reti: Thereau (Fiorentina, 2 nell’Udinese)

5 reti: Suso (Milan), Callejon (Napoli), Iago Falque (Torino)

4 reti: Cristante (Atalanta), Inglese (Chievo), Simeone (Fiorentina), Perisic (Inter), Zapata (Sampdoria), Pazzini (Verona)

