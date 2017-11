Conegliano Monza/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 6^ giornata)

18 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Conegliano Monza (LaPresse)

Conegliano-Monza, diretta dagli arbitri Giorgia Spinnicchia e Gianluca Cappello, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 18 novembre 2017 alle ore 20.45 valida quale prestigioso anticipo della 6^ giornata del Campionato di Serie A1 2017-2018. Dopo le grandi soddisfazioni europee, le pantere di Santarelli tornano in campo e lo faranno di fronte al proprio pubblico con l’obbiettivo dichiarato di riprendersi la vetta della classifica generale. Pur essendo a pieni punti infatti le venete rimangono seconde in virtù della differenza set che premia ora Scandicci. La sfida contro le lombarde di Luciano Pedullà però si annuncia difficile: Monza è un avversario tosto e particolarmente arrabbiato dopo il KO rimediato contro Busto Arsizio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita di campionato tra Conegliano e Monza sarò visibile in diretta tv sulla tv di stato per la gioia di tutti gli appassionati: appuntamento alle ore 2045 su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La sfida al PalaVerde sarà ovviamente disponibile anche in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO CONEGLIANO MONZA (da raiplay.it)

QUI CONEGLIANO

Il cammino delle pantere di Santarelli è stato senza dubbio impeccabile in questa prima parte della stagione della Serie A1, in casa come nelle trasferte. 15 punti a bilancio in 5 match disputati finora e una ottima differenza set, fissata sul 15:2 con solo due parziali quindi concessi finora, rispettivamente a Firenze e Bergamo. Nulla da eccepire quindi alla guida di Daniele Santarelli che pure in Europa ha trovato immediato accesso alla fase a gironi della Champions League, superando indenne i due turni di qualificazione. Inutile dire che di fronte al proprio pubblico le pantere oggi rimangono favoritissime.

QUI MONZA

Non così perfetto invece il cammino fino alla sesta giornata del campionato delle lombarde di Luciano Pedullà. Per Monza ecco infatti la sesta piazza a quota 6 punti con due successi recuperati contro Legnano e Casalmaggiore ma con tre KO contro Firenze, Scandicci e Busto Arsizio. Un andamento quindi incostante per le lombarda che pure risultano avere una rosa di peso, con una Serena Ortolani davvero in gran forma quest’anno e che approda al Pala Verde da grande ex. In ogni caso per Monza il match si annuncia in salita, dato specialmente il grande valore tecnico delle avversarie, pur stanche per un calendario davvero fittissimo.

