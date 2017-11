Consigli Fantacalcio Serie A/ Le nostre dritte per a tredicesima giornata: Kolarov, Insigne, Higuain

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per a tredicesima giornata: Kolarov, Insigne, Dybala. Andiamo a vedere insieme chi schierare in vista del nuovo turno del campionato

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Torna il campionato di calcio di Serie A e ovviamente tornano i consigli per il fantacalcio. Come ad ogni weekend, la nostra redazione proverà a darvi le sue preziosi dritte circa i giocatori da schierare o meno per il tredicesimo turno del campionato italiano che inizierà questa sera, con due super anticipi, e che si chiuderà con il posticipo di lunedì: siamo quindi pronti per i consigli per il fantacalcio.

I CONSIGLI FANTACALCIO DELLA 13° GIORNATA

Si comincia con il botto, visto che dalle ore 18:00 di questa sera si terrà il derby di Roma, fra giallorossi e Lazio. Partiamo dai padroni di casa di Eusebio Di Francesco e il primo nome che facciamo è quello di Aleksandar Kolarov: il grande ex dell’incontro è uno dei giocatori più preziosi della rosa romana nonché dell’intero campionato, e ovviamente quest’oggi cercherà di dare il meglio di se. Molto bene anche Edin Dzeko nonché El Shaarawy, in stato di grazia. Nella Lazio, contiamo su una grande prova del capocannoniere Ciro Immobile, e del solito Milinkovic Savic. Attenzione anche alle invettive di Luis Alberto, fra i migliori della rosa biancoceleste. Proseguiamo con l’altra sfida scoppiettante in programma oggi, leggasi Napoli-Milan. Per i partenopei scegliamo prima di tutto Insigne, che vorrà dimostrare il proprio enorme valore dopo essere stato escluso nella doppia sfida contro la Svezia dell’Italia. Bene anche Mertens, nonché Jorginho e capitan Hamsik. Nel Milan, invece, la prima scelta d’obbligo è quella di Suso, il migliore della rosa rossonera, seguito a ruota da Bonaventura, che torna arruolabile dopo l’infortunio. Attenzione anche a Kalinic, fra i più pericolosi dei suoi.

Crotone-Genoa sarà la partita delle ore 12:30 di domenica. Per quanto riguarda i calabresi due sono i giocatori che ci sentiamo di consigliarvi, a cominciare dall’attaccante Trotta e arrivando fino al giovane centrocampista Mandragora: entrambi stanno vivendo un ottimo campionato. Nel Genoa, invece, ci aspettiamo la scossa in particolare dai tre là davanti, leggasi Lapadula, Taarabt e Rigoni. Bene anche Laxalt, fra i più in palla della rosa ligure. Spazio quindi a Benevento-Sassuolo, di scena alle ore 15:00 di domani pomeriggio. Giallorossi ancora alla ricerca del primo punto stagionale, ma Ciciretti è senza dubbio un elemento di qualità, tra l’altro reduce da una grande prova contro la Juventus, con gol su punizione. Bene anche l’altro centrocampista offensivo della rosa campana, Cataldi, e attenzione anche a Lazaar. Nel Sassuolo, invece, puntiamo sui due attaccanti Politano e Falcinelli, nonché sul solito centrocampista nero-verde Sensi.

Altro big match in programma per questa tredicesima giornata è senza dubbio la sfida del Marassi Sampdoria-Juventus. Nei liguri c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il fantacalcio, visto che praticamente ogni blucerchiato sta vivendo una grande stagione. Se proprio ne dovessimo scegliere tre, attenzione a Duvan Zapata, al centrocampista Torreira e al difensore Strinic. Ovviamente anche la Juventus regala diversi spunti, a cominciare da Higuain, letteralmente in stato di grazia in questo spezzone di stagione. Puntiamo sul riscatto di Dybala, che non segna da diverse settimane ma che potrebbe festeggiare al meglio il suo recente compleanno. Infine, bene anche Pjanic, che potrebbe rendersi pericoloso con le sue classiche punizioni. La Spal ospiterà la Fiorentina a Ferrara dalle ore 15:00 di oggi. Nei biancoazzurri guidati da Semplici, solita prima scelta Lazzari, un motorino sulla corsia di destra, e bene anche Mattiello e Paloschi. Nella Fiorentina, invece, Chiesa e Simeone sono due giocatori sui cui fare affidamento, così come Benassi e Veretout a centrocampo. Attenzione all’assenza di Thereau.

Il Torino affronterà il Chievo all’Olimpico domenica pomeriggio. Confidiamo in una prestazione importante di Belotti, all’asciutto da un po’, complice anche un fastidioso infortunio. Bene anche Ljajic e Rincon, mentre in difesa sta vivendo un campionato dignitoso N’Koulou. Nel Chievo, invece, Inglese e Birsa sono le nostre prime scelte, con l’aggiunta di Castro. Udinese e Cagliari si affronteranno al Friuli domenica pomeriggio. Per i bianconeri, solito trio formato da De Paul, Jankto e Fofana, a cui ci aggiungiamo anche Perica, protagonista di una buona stagione. Nel Cagliari, invece, Pavoletti è la prima scelta, seguito da Sau e soprattutto da Barella, gioiello di centrocampo ambito da tutte le big del Bel Paese.

Siamo quindi giunti ad Inter-Atalanta, il posticipo di domani sera. Mauro Icardi ha voglia di tornare al gol, e puntiamo quindi su di lui, così come sul solito Perisic. Dovrebbe dire la sua anche Borja Valero, fra i migliori interisti in questo primo spezzone di campionato. Nell’Atalanta, invece, attenzione alla coppia “terribile” composta da Gomez e Petagna, e bene anche i due centrocampisti offensivi Ilicic e Cristante, davvero pericolosi. Chiudiamo i consigli per il fantacalcio con l’ultima sfida in programma, quella di lunedì sera fra il Verona e il Bologna. Negli scaligeri solita prima scelta Pazzini, il capocannoniere dei gialloblu, a cui ci aggiungiamo Cerci e Romulo, due compagni di reparto. Nel Bologna, invece, pesante assenza Di Francesco, out per i prossimi due mesi, e fuori dai giochi anche Mirante: Verdi, Palacio e Donsah sono i nostri tre consigli.

