Empoli-Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie B

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Empoli-Cesena, LaPresse

Empoli-Cesena, diretta dall'arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli, sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del ricco programma della quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Partita ricca di spunti, con un Empoli che sembra un'eterna incompiuta in questo avvio di stagione ed un Cesena che dal canto suo sta lottando per guadagnare terreno, partita dopo partita, dopo il ritorno di Castori in panchina. Un punto nelle ultime tre partite, con le sconfitte di Salerno e Vercelli che hanno vissuto solo l'intermezzo del pari casalingo contro lo Spezia, hanno allontanato di quattro punti l'Empoli dalla vetta, con i toscani che non sono riusciti a confermarsi nel momento in cui avrebbero dovuto avanzare, dopo un buon inizio di campionato, la loro candidatura per la leadership nel torneo.

Il Cesena dal canto suo ha buttato via una grande occasione per dare continuità al momento positivo coinciso con il cambio di allenatore, con i romagnoli che hanno inanellato cinque risultati utili consecutivi, dei quali quattro pareggi ed una sconfitta. Ma contro la Salernitana nell'ultimo match interno allo stadio Manuzzi i bianconeri hanno gettato al vento due gol di vantaggio in superiorità numerica, davvero un comportamento anomalo considerando la concretezza che quasi sempre Castori riesce ad imprimere alle proprie squadre. Non c'è tempo per piangere sul latte versato per nessuna delle due squadre, l'Empoli ha investito per cercare l'immediato ritorno in Serie A e se non supererà in fretta questo momento di flessione, potrebbero esserci ripercussioni sulla panchina di Vivarini. Il Cesena si è già giocato il jolly del cambio dell'allenatore e dovrà evitare di gettare punti al vento, anche se partite rocambolesche, come quella contro la Salernitana ma anche quella contro il Foggia, sembrano essere decisamente nel dna della formazione romagnola, che al momento vanta un solo punto di vantaggio sull'Ascoli ultimo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE EMPOLI-CESENA

Match che tutti gli abbonati Sky potranno seguire in diretta tv esclusiva sui canali 106 e 258 del satellite, ovvero Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD, mentre la diretta streaming video via internet sarà garantita a tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CESENA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Castellani di Empoli: i padroni di casa affronteranno la sfida con Provedel tra i pali e una difesa a tre con Romagnoli, Luperto e Di Lorenzo schierati titolari. Lo svizzero Untersee sarà l'esterno di fascia destra e Pasqual l'esterno di fascia sinistra, mentre Lollo e il bosniaco Krunic si muoveranno al centro della linea mediana. Il tridente offensivo sarà guidato dal centravanti sloveno Zajc, affiancato da Caputo e da Donnarumma. Risponderà il Cesena con Agliardi in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Perticone, Andrea Esposito, Scognamiglio e Fazzi. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo schierata dai bianconeri con il polacco Kupisz a destra, Dalmonte a sinistra e Schiavone e l'ivoriano Koné centrali di centrocampo. Il tunisino Laribi sosterrà in posizione di trequartista l'unica punta di ruolo, il gambiano Jallow.

LA CHIAVE TATTICA

Vivarini insisterà con un 3-4-3 che ha avuto però alti e bassi preoccupanti nell'Empoli visto nelle ultime settimane. Castori confermerà nel Cesena il 4-1-4-1 che ha caratterizzato anche la sua esperienza al Carpi nel recente passato. Empoli e Cesena si sono trovate di fronte per l'ultima volta in campionato allo stadio Castellani in Serie A, l'8 febbraio del 2015. Vinsero due a zero i toscani grazie ad un gol per tempo, reti firmate da Maccarone e Signorelli. In Serie B, il 14 dicembre del 2013, l'ultimo pareggio tra i due club in Toscana, uno zero a zero. Il Cesena non vince in campionato ad Empoli addirittura da quarantanove anni, dalla stagione 1967/68, quando nel campionato di Serie C si impose con il punteggio di uno a tre. Marcatori del match Caniglia, Taccetti, Buglioni e un'autorete di Caruso.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker privilegiano l'Empoli in maniera piuttosto decisa, con vittoria dei toscani quotata 1.60 da Bwin, mentre William Hill propone a 3.80 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 6.00 quanto investito sull'affermazione esterna dei romagnoli. Sui gol, quota di 1.71 proposta da Unibet per l'under 2.5, mentre l'over 2.5 viene quotato 2.10 da Bet365.

