Entella-Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella-Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie B

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Entella-Venezia, LaPresse

Virtus Entella-Venezia, diretta dal signor Illuzzi di Molfetta, sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Una Virtus Entella a digiuno di vittorie da ben sei partite, sfida un Venezia sempre più lanciato verso l'alta classifica. Il motivo dominante della sfida è sostanzialmente questo, i liguri dopo il ritorno di Alfredo Aglietti in panchina hanno conquistato un altro pareggio, stavolta senza reti, sul campo dell'Avellino dopo il due a due in casa contro il Cesena. Dopo due anni trascorsi a ridosso della zona play off, con la post season mancata d'un soffio nelle ultime due stagioni, l'Entella quest'anno è partita decisamente più a rilento, tanto da interrompere il nuovo progetto tecnico iniziato con l'ex allenatore della Primavera biancoceleste Castorina in panchina, richiamando Aglietti. Dopo le due vittorie contro Cittadella in trasferta e Brescia in casa che sembravano poter rappresentare un punto di svolta stagionale, sono arrivate tre sconfitte e tre pareggi nei successivi sei impegni di campionato, che hanno portato l'Entella a quindici punti, nel mezzo del folto gruppo delle squadre a fondo classifica, con l'Ascoli ultimo ma solo ma lontano solo due lunghezze.

Non c'è dunque spazio per distrazioni o rilassamenti, anche se il cliente di turno sarà uno dei più scomodi per cercare un riscatto. Si tratta del Venezia che oltre a vantare con undici gol subiti, al momento, la miglior difesa del campionato, è la formazione che dopo la vittoria contro il Perugia divide il secondo posto in classifica con il Frosinone, ad una sola lunghezza dal Palermo capolista. Certo, in questo inizio di stagione anche in vetta le distanze sono estremamente compresse, ma il Venezia per continuità e gioco espresso è ormai una solida realtà del campionato, e proverà a dare continuità al proprio rendimento anche in trasferta, considerando che nell'ultima partita fuori casa i veneti hanno ottenuto un'importante vittoria in rimonta a Brescia.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA VIRTUS ENTELLA-VENEZIA

Tutti gli abbonati Sky potranno seguire in esclusiva la diretta tv del match sul canale 256 del satellite (Sky Calcio 6 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno sabato pomeriggio. La Virtus Entella scenderà in campo con Iacobucci tra i pali, Belli impiegato in posizione di terzino destro e Brivio in posizione di terzino sinistro, con Pellizzer e Benedetti che andranno a formare la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Palermo, Toriano e Crimi, mentre Nizzetto giocherà in posizione di trequartista alle spalle di De Luca e di La Mantia. Risponderà il Venezia con Vicario in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Modolo, Domizzi e lo sloveno Andelkovic. A centrocampo spazio a Bentivoglio, Pinato e Falzerano, mentre Zampano sarà impiegato come laterale di destra e Garofalo, match winner dell'ultimo match dei lagunari contro il Perugia, sarà invece l'esterno mancino. In attacco, spazio al tandem Marsura-Moreo.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-1-2 per la Virtus Entella tornata recentemente sotto la guida tecnica di Alfredo Aglietti dopo l'esonero di Castorina. Risponderà il Venezia di Pippo Inzaghi con il solito 3-5-2 che grande solidità ha offerto nelle ultime apparizioni dei veneti. Gli ultimi precedenti tra le due squadre sono quelli relativi al campionato di Lega Pro 2013/14. L'Entella vinse la sfida casalinga del 15 settembre 2013, due a uno con reti di Di Tacchio e di Guerra, il Venezia riuscì solo a pareggiare momentaneamente con Maracchi. Vittoria ligure anche nel match di ritorno in Laguna del 17 gennaio 2014, reti di Marchi e Moreo decisive per lo zero a due finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker privilegiano con moderazione l'eventualità della vittoria interna, con successo ligure quotato 2.55 da Bwin, mentre Bet365 alza a 3.10 la quota relativa al successo esterno del lagunati e Betclic propone a 3.05 la quota per l'eventuale pareggio. L'over 2.5 viene quotato 2.25 da Bet365, mentre Unibet propone a una quota di 1.63 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.