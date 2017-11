Foggia-Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia-Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie B

18 novembre 2017

Foggia-Ternana, diretta dall'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce (che avrà al suo fianco i guardalinee Robilotta e Formato, oltre al quarto ufficiale Cudini), si disputerà presso lo stadio "Pino Zaccheria" sabato 18 novembre 2017, il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.00. Quella tra Foggia e Ternana è sicuramente una sfida che può dare indicazioni importanti in chiave salvezza. La squadra allenata da Giovanni Stroppa è reduce infatti dal successo esterno sul campo dell'Ascoli, le reti di Camporese e Chirico hanno consentito ai satanelli di espugnare il Del Duca e di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, almeno per il momento. Il Foggia, però, dovrà cominciare a fare punti importanti anche in casa, visto che ha il peggior rendimento interno di tutto il campionato: solamente 6 punti in altrettante gare tra le mura amiche dello Zaccheria, dove i ragazzi di Stroppa fanno molta fatica, tant'è che in trasferta hanno raccolto quasi il doppio dei punti.

Momento difficile per la compagine allenata da Sandro Pochesci che non vince da 5 giornate dove ha collezionato solamente 4 pareggi, un'ulteriore battuta d'arresto complicherebbe ulteriormente la classifica del club umbro che già si trova al terzultimo posto in graduatoria. La Ternana lontano dal Liberati non ha ancora vinto, in 6 trasferte è stata capace di totalizzare solamente 3 punti, un bottino misero e assolutamente insufficiente per una squadra che punta alla salvezza diretta, anche se in generale non hanno mai reso la vita facile agli avversari del turno, e di questo il Foggia dovrà tenerne assolutamente conto se vorrà fare risultato e regalare finalmente una gioia al suo pubblico.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA FOGGIA-TERNANA

Foggia-Ternana, match che completa il programma del quindicesimo turno del campionato di Serie B 2017-18, si potrà guardare solamente su Sky Sport che detiene in esclusiva i diritti per il torneo cadetto. Appuntamento sul canale 257 per la diretta tv in alta definizione (in alternativa è possibile sintonizzarsi sul 277 per la visione in SD), altrimenti ci si può collegare a Sky Go per la diretta streaming video su smartphone, tablet e altri dispositivi mobili hi-tech.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Contro la Ternana, Stroppa ha in mente per il suo Foggia il seguente undici: in porta, come sempre, ci sarà Guarna, completeranno la retroguardia i difensori centrali Camporese e Loiacono, oltre ai terzini Rubin e Coletti; le chiavi del centrocampo saranno affidate ad Antonio Vacca, la linea mediana prevede inoltre la presenza di Gerbo e Deli con Agazzi pronto a subentrare in corso d'opera; pochi dubbi anche sul tridente d'attacco, con l'inamovibile Mazzeo (che si sta confermando ad alti livelli nonostante il salto di categoria, come dimostrano gli 8 gol finora segnati e il quarto posto nella classifica marcatori) nel ruolo di prima punta, Chiricò e Fedato le ali che lo affiancheranno. Pochesci potrebbe rispondere con Bleve (che nelle gerarchie ha sovrastato Plizzari) tra i pali, i due cani da guardia al centro della difesa saranno Gasparetto e Valjent, sulle corsie esterne troveremo quasi sicuramente Favalli e Ferretti; a centrocampo non potranno mancare Defendi e Paolucci, per l'ultimo posto a disposizione Varone è favorito su Angiulli; Tremolada sarà il trequartista che guarderà le spalle alla coppia d'attacco formata da Albadoro e Montalto.

LA CHIAVE TATTICA

Stroppa nella sua carriera di allenatore si è sempre ispirato al suo mentore Zdenek Zeman, anche se ufficialmente cerca sempre di prenderne le distanze l'allenatore del Foggia molto raramente utilizza un modulo diverso dal 4-3-3. Anche Pochesci adotta sovente uno schieramento tattico molto simile, proponendo talvolta una variante a rombo con un trequartista e una punta in meno.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante le difficoltà incontrate allo Zaccheria i ragazzi di Stroppa hanno la fiducia dei bookmaker: su Unibet l'1 dei satanelli viene dato a 1,70 contro l'X valutato a 3,80 da Bwin e il 2 degli ospiti che potrebbe garantire su WilliamHill una vincita pari a 4,80 volte la posta in palio. Il Foggia ha il terzo miglior attacco e la peggior difesa della Serie B, la Ternana con 21 gol segnati e 26 gol subiti ha dimostrato di avere un atteggiamento spregiudicato in mezzo al campo: ecco perché su Bet365 la quota dell'Over (1,57) è più bassa rispetto all'Under (2,35); Betclic, inoltre, valuta a 12,00 la quota per il risultato esatto di 2-2.

