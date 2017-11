INFORTUNIO FLORENZI/ Ultime notizie, sostituito nel derby Roma-Lazio: paura per il ginocchio destro

Infortunio Florenzi: il centrocampista della Roma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a 10 minuti dalla fine del derby contro la Lazio. Per lui un problema al ginocchio

Florenzi contro il Torino (foto da Lapresse)

Sono ore di grande apprensione per i tifosi della Roma dopo il derby vinto contro la Lazio per 2-1. A rovinare parzialmente la festa è l'infortunio - ancora presunto - subito da Alessandro Florenzi. Il centrocampista giallorosso, schierato oggi da Di Francesco come terzino destro, è stato infatti costretto ad uscire dal campo all'80', lasciando il posto al brasiliano Bruno Peres. Una scelta che qualcuno ha interpretato come mossa tattica, dal momento che l'ingresso di Lukaku, sulla stessa corsia, stava mettendo a dura prova le abilità di marcatore del giocatore della Nazionale. Reduce da un'impegno probante come quello con la maglia della Nazionale contro la Svezia (dove peraltro è stato uno dei migliori in campo), Florenzi è uscito tra gli applausi dei tifosi romanisti presenti all'Olimpico. Quel che ha preoccupato non poco i sostenitori giallorossi, però, era proprio l'espressione di Florenzi al momento del cambio.

GHIACCIO SUL GINOCCHIO

La preoccupazione sul volto di Florenzi, al momento della sostituzione con Bruno Peres, era evidente. Si è capito qualcosa di più pochi istanti dopo, quando lo staff sanitario della Roma si è avvicinato a parlare con lui prima di portargli una borsa del ghiaccio. A parziale consolazione soltanto il fatto che quest'ultima non sia stata collocata sul ginocchio sinistro, quello operato costato a Florenzi molti mesi di stop, bensì sul destro. In ogni caso l'ex Crotone è stato visto toccarsi la parte infortunata in più di un'occasione, a dimostrazione che il terrore di passare ancora del tempo ai box è più viva che mai. Da sottolineare, in attesa degli esami strumentali che certamente faranno chiarezza sull'accaduto, come Florenzi non abbia rinunciato a recarsi sotto la Curva Sud assieme ai compagni di squadra per festeggiare il trionfo. Il tutto sostenuto dalle proprie gambe, a dimostrazione che potrebbe essersi trattato soltanto di un brutto spavento.

