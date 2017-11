Infortunio Kessie/ Milan news, problemi al collo dopo uno scontro con Hamsik (ultime notizie)

Infortunio Kessie, ultime notizie Milan: problemi al collo dopo uno scontro con Hamsik. Le ultime notizie sul centrocampista rossonero, colpito dall'avversario dopo un intervento falloso

18 novembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Kessie (Foto: LaPresse)

Milan in ansia per Franck Kessié, ma per fortuna di Vincenzo Montella e dei tifosi rossoneri la preoccupazione è durata poco. Il centrocampista ha riportato un infortunio durante Napoli-Milan che lo ha costretto ad uscire dal campo solo temporaneamente. Tutto è nato da un'iniziativa dello stesso Kessié, che è intervenuto fallosamente su Hamsik. Quest'ultimo durante la caduta ha colpito al collo l'avversario, che è rimasto a terra per il dolore. L'intervento dei sanitari rossoneri è stato immediato, nel frattempo l'allenatore del Milan ha fatto scaldare Ignazio Abate per farlo trovare pronto nel caso in cui fosse stata necessaria una sostituzione, ma l'allarme è poi rientrato quando il centrocampista si è rialzato ed è uscito dal campo, mostrando ampi segni di recupero e la volontà di tornare in campo. Buone notizie, dunque, per il Milan e sospiro di sollievo per Il tecnico rossonero, che ha lanciato il giocatore dal 1' in una sfida delicata come quella contro il Napoli, dimostrando di credere nelle qualità del suo giocatore, nonostante la giovane età.

INFORTUNIO KESSIE: SCONTRO CON HAMSIK, LE ULTIME NOTIZIE

Le condizioni di Franck Kessié andranno valutate meglio all'intervallo, ma per il momento non destano preoccupazione. Il centrocampista, rientrato in campo dopo il colpo fortuito al collo, non sembra subire gli strascichi del calcione involontario di Marek Hamsik. Lo staff rossonero però non lascia nulla al caso, del resto appena è scattato l'allarme è stato preallertato Ignazio Abate, che ha cominciato a riscaldarsi in attesa di riscontri su Kessie. Per il momento, dunque, la situazione è sotto controllo, quindi il terzino rossonero dovrà per il momento continuare a seguire la partita dalla panchina.

