Infortunio Suso/ Milan news, problemi alla schiena dopo una ginocchiata: Montella in ansia (ultime notizie)

18 novembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Suso (Foto: LaPresse)

Questa volta l'infortunio c'è: dopo il falso allarme per Franck Kessié, arrivano brutte notizie per Suso. Il Milan è tornato negli spogliatoi all'intervallo con due tegole: il vantaggio di Lorenzo Insigne e l'infortunio dell'esterno spagnolo. Quest'ultimo ha chiesto il cambio e questo è un problema non da poco per Vincenzo Montella, visto che si tratta del suo giocatore più in forma e su cui infatti gravavano le speranze di un colpaccio al San Paolo. Suso ha provato a stringere i denti per una decina di minuti, poi si è dovuto arrendere ed è uscito dal rettangolo di gioco. Il problema accusato dallo spagnolo è alla schiena: quando appoggia il piede a terra sente infatti una zona in quella zona del corpo. Al suo posto è entrato André Silva, che ora ha una grande occasione per imporsi nella formazione di Vincenzo Montella. Nel frattempo si attende la diagnosi e l'entità dell'infortunio riportato da Suso in Napoli-Milan.

INFORTUNIO SUSO: PROBLEMI ALLA SCHIENA PER LO SPAGNOLO

Nelle prossime ore verranno svolti gli esami più approfonditi sulle condizioni Suso, quindi vi terremo aggiornati sulle novità che emergeranno. Per il Milan senza dubbio piove sul bagnato, visto che si ritrova ad inseguire: è in svantaggio per la rete di Lorenzo Insigne, ora come se non bastasse deve rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti. Il calciatore spagnolo ha subito una forte ginocchiata alla schiena, quindi è stato costretto ad abbandonare il campo. Ora si attendono aggiornamenti sul dolore lombare che ha costretto Suso ad alzare bandiera bianca. Il Milan perde il suo faro, ma spero di non doverci rinunciare per molto.

