Italia Argentina/ Streaming video e diretta tv DMax, orario, risultato live (rugby test match)

Diretta Italia-Argentina: info streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00 a Firenze

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Argentina rugby (LaPresse - immagine di repertorio)

Italia Argentina si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze: questa partita amichevole di rugby sarà il secondo dei tre test-match che la nostra Nazionale sta disputando nel mese di novembre, che come da tradizione nel mondo del rugby è dedicato ad amichevoli di lusso con le squadre dell’emisfero australe che vengono in Europa per sfidare le formazioni del Vecchio Continente. In particolare, Italia Argentina è il derby latino per eccellenza, una sfida particolare per i tanti argentini di origini italiane ma anche per chi ha fatto il percorso inverso, sfruttando appunto le proprie origini italiane per indossare l’azzurro pur essendo nato in Argentina, da Diego Dominguez a Sergio Parisse e Martin Castrogiovanni, giusto per fare i tre esempi più celebri.

ITALIA ARGENTINA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA ARGENTINA DI RUGBY

Italia Argentina di rugby sarà trasmessa in diretta tv su DMax, il canale disponibile in chiaro al numero 52 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al numero 136 della piattaforma satellitare Sky, che ormai da diverso tempo è diventato il canale di riferimento per il rugby in Italia: sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video tramite l'applicazione Dplay. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della federazione italiana (www.federugby.it) oltre che sui suoi profili social (Facebook @Federugby e Twitter @Federugby) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita di Firenze.

LA SITUAZIONE

Italia Argentina è un confronto affascinante anche perché mette di fronte le due Nazionali che hanno saputo allargare i confini del tradizionalista mondo della palla ovale, l’Italia entrando nel Sei Nazioni europeo e l’Argentina allargando invece a quattro nazioni lo storico Rugby Championship con Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. Certo, in tutta onestà bisogna dire che il paragone non regge fino in fondo: basterebbe considerare i risultati di Italia e Argentina in Coppa del Mondo per capirlo. Noi non siamo mai riusciti a raggiungere i quarti di finale, che restano dunque il grande sogno del rugby italiano; l’Argentina invece vanta persino due semifinali - nel 2007 poi fu terza, nel 2015 quarta - oltre ad altre due edizioni chiuse appunto ai quarti di finale, nel 1999 e nel 2011.

Il test match odierno sarà dunque molto importante, anche perché urge una conferma alla vittoria di sabato scorso contro le Fiji, il primo vero sorriso del 2017 per l’Italia del rugby, anno che era stato aperto da un disastroso Sei Nazioni con cinque sconfitte in altrettante partite giocate e alcune batoste particolarmente pesanti, su tutte il 10-63 casalingo incassato contro l’Irlanda. C’erano poi state tre sconfitte anche nei test-match di giugno, dunque solo l’autunno ha portato finalmente un sorriso, che sarebbe però importante bissare contro un’Argentina che quest’anno non appare in grande forma e dunque dovrebbe essere avversario questa volta alla portata degli azzurri del c.t. Conor O’Shea. Nelle ultime settimane sono arrivati alcuni buoni risultati da parte di Zebre e Benetton nel campionato Pro14, dunque dai due club di spicco arrivano segnali positivi che ci fanno ben sperare per la crescita di tutto il movimento della palla ovale italiana, ma naturalmente la Nazionale resta fondamentale, anche perché è l’unica che può catalizzare l’attenzione del grande pubblico e accendere l’entusiasmo. Una seconda vittoria consecutiva sarebbe dunque un vero toccasana: parola al campo, per seguire la diretta del test-match di rugby Italia Argentina!

© Riproduzione Riservata.