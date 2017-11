Juve Stabia-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie C

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Catania, LaPresse

Juve Stabia-Catania, diretta dal signor Volpi di Arezzo, sabato 18 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del sabato dedicato al girone C del campionato di Serie C, giunto alla disputa della sua quindicesima giornata. L'ultima sconfitta, subita di misura sul campo del Cosenza, ha acuito i problemi di una Juve Stabia che non riesce a recuperare terreno verso la parte alta della classifica. Per le Vespe diciassette punti che le mantengono ancora al confine della zona play off, ma il Bisceglie undicesimo è lontano solo una lunghezza e, soprattutto, la Casertana quartultima solamente cinque.

Con due soli punti ottenuti nelle ultime tre partite, i campani sono chiamati innanzitutto a guardarsi le spalle prima di fare voli pindarici verso le zone nobili della graduatoria del girone C di Serie C. Ha ritrovato invece decisamente la strada giusta il Catania di Cristiano Lucarelli, che battendo di misura il Catanzaro domenica scorsa grazie ad una rete di Caccetta, ha colto la terza vittoria consecutiva, mantenendosi da solo al secondo posto a cinque punti di distanza dal Lecce capolista, ma con una partita in meno disputata. Gli etnei stanno confermando la loro qualità di squadra da vertice, mettendo alle spalle il momento-no seguito alla doppia sconfitta contro Sicula Leonzio e Reggina.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVE STABIA-CATANIA

Non sarà possibile seguire la diretta tv della partita, ma ci sarà la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della partita come evento singolo sul sito elevensports.it, di vedere la diretta streaming video via internet del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa della Juve Stabia schiereranno Branduani in porta, Nava in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro, mentre Allievi e Bachini giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio per il camerunese Matute, Mastalli e Viola, mentre i titolari nel tridente offensivo gialloblu saranno Lisi, D'Auria e Simeri. La risposta del Catania sarà affidata a Pisseri tra i pali, Semenzato sull'out difensivo di destra e Marchese sull'out difensivo di sinistra, mentre il croato Bogdan e Aya saranno i due difensori centrali. Trio di centrocampo con Lodi, Biagianti e Caccetta schierati dal primo minuto, mentre nel tridente offensiv o etneo i titolari saranno Russotto, Curiale e Di Grazia.

LA CHIAVE TATTICA

Le squadre di affronteranno con moduli speculari scelti dai due tecnici, 4-3-3 sia per il duo Caserta-Ferrara nella Juve Stabia, sia per il Catania di Cristiano Lucarelli, con il tecnico dei rossoazzurri passato nelle ultime partite dalla difesa a tre a quella a quattro. Due i precedenti della scorsa stagione disputati a Castellammare di Staia, il 14 maggio del 2017 ai campani è bastato lo zero a zero per passare il turno nei play off, mentre il 22 dicembre del 2016 le Vespe si sono imposte con un perentorio quattro a zero, firmato dalle reti di Izzillo (doppietta), Ripa e Lisi. Il Catania non fa risultato a Castellammare dalla vittoria per due a uno del 2 aprile del 2000.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo avverso, sono gli etnei ad essere favoriti, seppur con moderazione, dai bookmaker, con successo esterno quotato 2.30 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sulla vittoria interna delle Vespe e Bet365 quota 3.20 l'eventuale pareggio. L'over 2.5 viene quotato 2.20 sempre da Bet365, mentre Unibet propone a 1.65 la quota dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.