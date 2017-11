Lecce-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie C

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Lecce-Reggina, LaPresse

Lecce-Reggina, diretta dal signor Zingarelli di Siena, sabato 18 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della quindicesima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C. Una sfida tra due squadre di importante blasone nel passato, dai faccia a faccia in Serie A nel decennio scorso si è passati agli attuali scontri per risalire dalla terza serie. Il Lecce si presenta stavolta all'appuntamento da capolista del campionato, e forte di un'importante affermazione sul campo del forte Siracusa, con la quarta della classe battuta sabato scorso con un perentorio tre a uno firmato dalle reti di Armellino, Di Piazza e Tsonev.

Restano cinque, seppur con una partita disputata in più, i punti di vantaggio dei salentini sul Catania secondo in classifica, ma ora ci sarà da superare l'esame contro una Reggina che si è già divertita contro le grandi in questa stagione, a partire proprio dall'emozionante vittoria maturata in casa all'ultimo secondo contro gli etnei. Gli amaranto hanno riposato nell'ultimo weekend dopo aver perso in casa nel turno infrasettimanale proprio contro il Siracusa. Una sconfitta che ha costretto i calabresi a restare sulla linea di confine della zona play off a quota diciassette punti, ancora pochi per sentirsi davvero tranquilli anche in chiave salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA LECCE-REGGINA

Una sfida che fino a pochi anni fa profumava di Serie A, ma che non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay. Per chi avrà sottoscritto un abbonamento o acquisterà la singola partita, ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Via del Mare di Lecce si confronteranno queste probabili formazioni. I padroni di casa salentini scenderanno in campo con Perucchini a difesa della porta, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Di Matteo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno Cosenza e Riccardi. A centrocampo, terzetto titolare composto dal portoghese Ferreira, da Arrigoni e da Armellino alle spalle del bulgaro Tsonev. Quest'ultimo sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo Di Piazza-Torromino. Risponderà la Reggina con una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Pasqualoni, Gatti, Di Filippo e Solerio, davanti all'estremo difensore Cucchietti. A centrocampo De Francesco, Porcino e Garufi partiranno dal primo minuto, Di Livio sarà il trequartista, ispiratore della manovra offensiva affidata al duo d'attacco Bianchimano-Tulissi.

LA CHIAVE TATTICA

Stessa scelta di modulo per gli allenatori delle due squadre, 4-3-1-2 sia per Fabio Liverani nel Lecce, sia per Agenore Maurizi nella Reggina. L'ultimo precedente a Lecce in campionato è quello dell'anno scorso, il 2 ottobre 2016 vittoria salentina per uno a zero con rete decisiva di Caturano in apertura di ripresa. All'ultimo precedente disputato in Puglia tra le due squadre in Serie A, l'8 marzo del 2009, risale l'ultimo risultato utile dei calabresi nel Salento, un pareggio a reti bianche. L'ultima vittoria della Reggina a Lecce è quella del campionato 1996/97, due a uno nel torneo di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

I favori del pronostico dei bookmaker sono tesi nei confronti della capolista, con vittoria interna quotata 1.44 da Bwin, mentre William Hill propone a una quota di 3.75 l'eventuale pareggio. Bet365 moltiplica per 8.00 quanto investito sulla vittoria della formazione calabrese in trasferta, e quota 2.10 l'over 2.5 1.70 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.