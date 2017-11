Leicester Manchester City/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Leicester Manchester City, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Guardiola vola a Leicester per sfidare i padroni di casa dalle ore 16:00

De Bryune e Fernandinho, City - LaPresse

Alle ore 16:00 di oggi pomeriggio scenderà in campo la capolista della Premier League. In diretta dal Leicester City Stadium, gli omonimi padroni di casa se la vedranno contro il Manchester City di Guardiola, gara rientrante nel programma della dodicesima giornata del campionato di calcio inglese, stagione 2017-2018. Una sfida senza dubbio interessante in cui i Citizens proveranno ovviamente a vincere, ma dovranno vedersela con l’orgoglio delle Foxes. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni di questo interessante match del calcio inglese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita della Premier League sarà visibile, come al solito, sui canali di Sky Sport, ovviamente per i soli abbonati. Vi basterà sintonizzarvi dalle ore 16:00 su Fox Sport e gustarvi lo spettacolo. Vi ricordiamo inoltre l’applicazione dedicata, leggasi Sky Go, per la visione della gara in diretta streaming via pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER CITY

Partiamo dal probabile undici che schiererà l’allenatore del Leicester, Claude Puel, subentrato recentemente a Shakespeare. Prima di tutto vediamo quali saranno i calciatori assenti fra le fila delle Foxes, a cominciare da Matty James, Huth e Adrien Silva, tutti e tre fermi ai box per infortuni vari. In dubbio anche la presenza di Ben Chilwell, non al 100%, così come quella di Iborra. Leicester che dovrebbe quindi disporsi in campo con un compatto 4-4-1-1 composto da Schmeichel a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva formata da Simpson nel ruolo di terzino di destra, con Fuchs sul versante mancino, mentre in mezzo spazio alla coppia composta da Morgan e Maguire. A centrocampo, Ndidi e King saranno i due che occuperanno la mediana, mentre Mahrez a destra e Gray a sinistra, avranno il compito di allargare il gioco sulle due fasce. Infine l’attacco, con il nazionale britannico Vardy punta di riferimento, spalleggiato da Okazaki.

Passiamo quindi alle probabili formazioni del Manchester City, con Pep Guardiola che senza dubbio deve affrontare qualche problema in più rispetto al collega Puel. Non ci dovrebbe infatti essere la stella Aguero, che si è sentito male durante la recente amichevole fra la nazionale argentina e la Nigeria. Fuori anche i soliti Mendy e Kompany, lungodenti, nonché Nicolas Otamendi, che deve scontare il suo turno di squalifica. Infine, da valutare le condizioni di Delph e del gioiello Sterling. Manchester City quindi in campo con un 4-3-3 con Gabriel Jesus punta centrale al posto del Kun, mentre Sane e Bernardo Silva saranno i due esterni a completamento del reparto più avanzato. A centrocampo, solita cabina di regia affidata a Fernandinho, con De Bruyne interno di destra e Gundogan a sinistra. Infine la difesa, dove Walker e Delph saranno i due terzini, rispettivamente di destra e sinistra, con Stones in coppia con Mangala in mezzo. L’altra soluzione sarebbe quella di Fernandinho arretrato in difesa, con Gundogan in regia, Silva interno di sinistra a centrocampo, e Sterling davanti. In porta, infine, Ederson.

QUOTE E PRONOSTICO

Se volete scommettere su Leicester-Manchester City, sappiate che secondo l’agenzia di scommesse italiana, Snai, i Citizens sono ovviamente i favoriti, con la quota per il 2 data a 1.33, mentre il segno 1, il successo delle Foxes fra le mura di casa, paga 8.50 volte la posta. Il segno X, infine, è considerato poco probabile, visto che il pareggio è quotato 5.25.

