Leonzio-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie C

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Casertana, LaPresse

Sicula Leonzio-Casertana, diretta dal signor Maggioni di Lecco, sabato 18 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del primo pomeriggio nella quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. Attualmente, la Sicula Leonzio mantiene un punto di vantaggio, a quota tredici punti, sulla Casertana a quota dodici. Ma nell'ultimo turno di campionato i campani hanno recuperato ben tre lunghezze sui siciliani. Sabato scorso infatti la Casertana ha interrotto un digiuno dalla vittoria lungo cinque partite, andando a vincere in scioltezza in casa il derby campano contro la Paganese con un rotondo tre a zero, firmato dalle reti di Alfageme, Carriero e Marotta. Ossigeno puro per una squadra che aveva raccolto solo due punti nelle precedenti cinque partite, senza riuscire a cambiare passo dopo il cambio di allenatore che aveva visto passare la guida tecnica dalle mani di Scazzola a quelle di D'Angelo.

La Sicula Leonzio continua ad andare avanti un po' tra alti e bassi e a soffrire soprattutto in trasferta. Nell'ultimo turno di campionato, siciliani battuti due a uno dal Fondi in rimonta, con l'illusorio vantaggio firmato da Marano che non è bastato per far punti allo stadio Purificato. Nonostante un inizio di campionato in cui per la matricola non sono mancate le soddisfazioni, su tutte la vittoria sul campo del Catania, per la Sicula Leonzio ora il margine sulla zona play out è di un solo punto, anche se va sottolineato come i siciliani abbiano finora disputato dodici partite, una in meno rispetto alle altre squadre e addirittura due in meno rispetto a Lecce, Siracusa, Paganese ed Akragas. I margini per rimontare ci sono ma bisognerà tornare subito a far bene in casa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA SICULA LEONZIO-CASERTANA

La diretta tv della partita non sarà trasmessa da nessuno dei canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati o gli utenti registrati che compreranno la partita sul sito elevensports.it potranno gustarsi la diretta streaming video via internet del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida vedono la Sicula Leonzio scendere in campo con una difesa a tre composta da Aquilanti, Monteleone e Gianola davanti all'estremo difensore Narciso. Davì, Gammone e Marano occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre De Rossi sarà l'esterno laterale di destra e Squillace l'esterno laterale di sinistra. In attacco, a fare compagnia al portoghese Tavares ci sarà Arcidiacono. Risèonderà la Casertana con Cardelli in porta, D'Anna schierato in posizione di terzino destro e Galli schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno il ceko Polak e Rainone. A centrocampo spazio al croato Rajcic, a Carriero e a De Rose, mentre De Marco avrà compiti da trequartista alle spalle di Marotta e dell'argentino Alfageme.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli che saranno opposti in questo match vedranno la Sicula Leonzio schierata col 3-5-2 disegnato dal mister Rigoli, mentre la Casertana di D'Angelo partirà con il 4-3-1-2. La sfida è un inedito di campionato, con la Sicula Leonzio da quest'anno nuova realtà del professionismo italiano.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse pendono verso i padroni di casa, vittoria interna quotata 2.25 da Betclic, mentre William Hill moltiplica per 3.00 l'investimento sull'eventuale pareggio e Bet365 per 3.50 quanto scommesso sul successo esterno della formazione campana. Sempre Bet365 quota 2.39 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.56 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.