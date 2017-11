Milan Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Juventus Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita, nona giornata del campionato 1 (oggi sabato 18 novembre)

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Juventus Primavera (LaPresse)

Milan Juventus Primavera, partita diretta dall’arbitro Daniel Amabile della sezione Aia di Vicenza, è uno dei big-match della nona giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Si gioca sabato 18 novembre alle ore 13.00 e naturalmente è una sfida di grande fascino, come sempre quando scendono in campo Milan e Juventus, anche se va detto che in questo campionato Primavera i rossoneri stanno facendo molto meglio dei bianconeri, grazie ai 16 punti già ottenuti dai ragazzi di Gennaro Gattuso, mentre la Juventus di Alessandro Dal Canto ha 9 punti e sa che con una sconfitta rischierebbe di vedersi allontanare in modo significativo la lotta per le posizioni che contano. Per il Milan dunque un’occasione d’oro per allontanare una rivale sempre pericolosa e sarebbe una conferma del definitivo salto di qualità riuscito ai rossoneri dopo un difficile inizio di campionato, mentre la Juventus appunto stenta ancora a decollare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Juventus Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: appuntamento in chiaro per tutti al canale 60 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il numero 225 del bouquet satellitare. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, collegandosi al sito www.sportitalia.com. Non mancate poi di visitare, per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

Parlando delle probabili formazioni di Milan Juventus Primavera, fra i rossoneri l’unico giocatore infortunato è il centrocampista Torrasi. Mister Gattuso dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3 con Guarnone in porta e una linea difensiva che da destra a sinistra dovrebbe comprendere Bellanova, Llamas, Bellodi e Campeol. A centrocampo, il perno della mediana del Milan sarà il capitano El Hilali, affiancato dalle due mezzali Brescianini e Pobega. Infine, il tridente d’attacco vedrà gli esterni Dias a destra e Forte a sinistra, ai fianchi della punta centrale Sinani. Qualche problema in più per Dal Canto, perché nella Juventus sono infortunati il portiere Del Favero e il difensore Freitas, inoltre è squalificato l’attaccante Kulenovic. Tutto questo considerato, potremmo ipotizzare un modulo 3-4-2-1 con Loria in porta protetto dalla retroguardia a tre con Zanandrea, Della Carri e Vogliacco; a centrocampo Fonseca a destra e Tripaldelli a sinistra, mentre nel cuore della mediana dovrebbero agire Caligara e Di Pardo. Infine, in attacco ecco la punta centrale Olivieri assistito dai due trequartisti Nicolussi e Portanova.

