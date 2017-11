Napoli Milan/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Napoli-Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie A

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Napoli-Milan, LaPresse

Napoli-Milan, diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, sabato 18 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà il secondo anticipo della tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Il Napoli riparte da capolista dopo la turbolenta sosta che ha escluso l'Italia dai Mondiali in Russia. Lo farà con qualche certezza in meno dopo una chiusura difficile prima della sosta, con gli azzurri che hanno frenato contro il Chievo e approfittato del pari casalingo dell'Inter contro il Torino per mantenere la vetta. Si è avvicinata però ad un solo punto di distanza dalla prima piazza la Juventus, potrebbe arrivare a questa distanza potenzialmente anche la Lazio se vincesse il recupero contro l'Udinese. Insomma, non è bastata una partenza da caterpillar ai partenopei per candidarsi con autorevolezza allo Scudetto, addirittura la Roma quinta potrebbe salire a meno due dalla squadra di Sarri vincendo il recupero contro la Sampdoria, e col quinto posto si resterebbe esclusi dalla Champions League del prossimo anno.

Il Milan per ora resta a guardare il gran ballo delle prime, diciannove punti in dodici giornate non sono un bottino lusinghiero per la squadra di Montella visti gli investimenti sul mercato estivo. Nonostante questo, il tecnico è rimasto saldo in panchina nella speranza di poter recuperare terreno in classifica: i rossoneri finora hanno perso i confronti contro Juventus, Inter, Lazio, Roma e Sampdoria, ovvero tutte le squadre che attualmente li precedono in classifica. Cadere anche contro il Napoli sarebbe una bocciatura probabilmente senza appello, con una nuova qualificazione in Europa League come obiettivo stagionale più credibile.

NAPOLI-MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Match in diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD, mentre gli abbonati Sky potranno collegarsi sui canali 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) della piattaforma satellitare. Per seguire la partita in diretta streaming video via internet, ci si potrà collegare rispettivamente sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Dopo un avvio di stagione pirotecnico, il Napoli è arrivato evidenziando stanchezza prima della sosta. Dopo aver battuto il Genoa il trasferta e il Sassuolo in casa in campionato, gli azzurri hanno ceduto, due a quattro, in casa contro il Manchester City vedendo ormai appesa a un filo la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Un ko che ha avuto probabilmente un contraccolpo, visto che in casa del Chievo è arrivato un pari senza reti anomalo anche per lo standard di gol e occasioni sempre create dalla squadra di Sarri nel corso di questa stagione. Il Milan dal canto suo tra una sosta e l'altra, a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre, ha vissuto una fase molto difficile, con la panchina di Montella rimasta in bilico a lungo. Le sconfitte contro Inter e Juventus in campionato e i due pareggi senza reti contro l'AEK Atene in Europa League sono stati i passaggi più difficili di un cammino in cui i rossoneri sono rimasti a galla grazie alle vittorie esterne contro il Chievo e sul campo del Sassuolo prima della sosta, successo per due a zero maturato grazie alle reti di Romagnoli e Suso. L'ultimo precedente in campionato tra Napoli e Milan è quello della seconda giornata dello scorso torneo di Serie A. Quattro a due per gli azzurri il 27 agosto del 2016 allo stadio San Paolo, doppiette di Milik e di Callejon a lanciare la squadra di Sarri, col Milan che aveva momentaneamente rimontato sul due a due grazie alle reti di Niang e di Suso. Al 22 febbraio 2016 risale l'ultimo pareggio, uno a uno con gol di Lorenzo Insigne per il Napoli e di Bonaventura per il Milan. L'ultima vittoria esterna nel confronto è il due a uno del 25 ottobre 2010 in favore dei rossoneri: decisivi i gol di Robinho ed Ibrahimovic, il Napoli accorciò le distanze con una rete di Lavezzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse concedono i favori del pronostico al Napoli in maniera decisamente schiacciante, la vittoria interna partenopea viene quotata 1.45 da Bwin, mentre Betclic quota 4.80 l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 7.00 quanto investito sul successo esterno rossonero e per 2.60 l'under 2.5, mentre l'over 2.5 viene quotato 1.48 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.