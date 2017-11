Novara-Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie B

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Novara-Bari, LaPresse

Novara-Bari, diretta dall'arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo (assieme agli assistenti Intagliata e Pagliardini e al quarto uomo Provesi), è in programma sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00 presso lo stadio "Silvio Piola" nel comune piemontese che porta il nome della squadra di casa. Il Bari deve ancora cercare la prima vittoria in trasferta: se tra le mura amiche del San Nicola i galletti di Fabio Grosso volano ad ali spiegate con 7 vittorie nelle prime 8 partite casalinghe (un rendimento interno di gran lunga migliore rispetto alle altre compagini del campionato cadetto), fuori casa il club pugliese non riesce proprio a ingranare, solamente 2 pareggi e 4 sconfitte il bottino, lo Spezia è l'unica squadra ad aver fatto peggio nelle gare esterne avendo gli stessi punti ma con una sconfitta in più.

Per il Novara, invece, il problema è l'esatto opposto: lontano dal Piola gli uomini di Corini hanno ottenuto 12 punti, il doppio di quelli raccolti in casa. In poche parole si affronteranno la squadra con il peggior rendimento interno e quella con il peggior rendimento esterno, perciò è difficile sbilanciarsi e fare pronostici, di sicuro per entrambe le squadre si tratta di una partita chiave per fissare gli obiettivi da raggiungere a fine stagione: in caso di risultato positivo il Bari rafforzerebbe ulteriormente la propria candidatura alla promozione diretta in Serie A, mentre il Novara tornerebbe a ridosso della zona play-off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA NOVARA-BARI

Novara-Bari, partita valida per la quindicesima giornata di Serie B 2017-18, sarà visibile in esclusiva sulle reti di Sky Sport che garantirà la diretta tv sul canale 252 della piattaforma satellitare, la diretta streaming video è invece disponibile collegandosi a Sky Go e avere la possibilità di guardare l'incontro anche attraverso gli schermi di smartphone, tablet e PC.

PROBABILI FORMAZIONI

Molto probabilmente i padroni di casa si presenteranno sul terreno di gioco del Piola con la seguente formazione titolare: a difendere i pali del Novara ci sarà come al solito il 21enne Montipò, davanti a lui la linea difensiva composta da tre centrali che a meno di imprevisti o cambiamenti dell'ultimo momento saranno Chiosa, Mantovani e Troest; robusto centrocampo a cinque con i terzini Calderoni e Golubovic che scaleranno verso la linea mediana per dare man forte a Moscati, Sciaudone e Orlandi, ma non è escluso a priori un impiego dal primo minuto di Ronaldo; per la coppia d'attacco i nomi più papabili sono quelli di Macheda e Di Mariano che assieme hanno dimostrato di avere un buon feeling. Grosso ha in mente invece il seguente undici: in porta ci sarà Micai che ha dimostrato di essere uno degli estremi difensori più affidabili di tutta la Serie B, in difesa spazio ai centrali Capradossi (reduce dall'esperienza con l'under-21), Gyomber e Tonucci; il centrocampo si baserà sulle giocate di Andres Tello che potrà contare sull'apporto di Busellato e Marrone, oltre che della collaborazione di Basha e Fiamozzi; le due punte saranno sicuramente Galano e Improta che assieme, tra campionato e coppa, hanno realizzato 18 gol e rappresentano una delle coppie d'attacco più prolifiche di tutto il torneo cadetto.

LA CHIAVE TATTICA

Da quando è alla guida del Novara, Eugenio Corini ha usato prevalentemente due moduli: 4-3-3 oppure 3-5-2 a seconda degli uomini che ha a disposizione. Quando gioca in casa il Bari di Grosso si schiera con un 4-3-3, discorso diverso invece per le trasferte dove i galletti si dispongono secondo un 3-5-2, qualche volta è capitato anche di vedere un 3-4-2-1 con una coppia di trequartisti dietro all'unica punta centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Non è stato facile per i bookmaker stabilire delle quote in merito all'esito di Novara-Bari, stiamo infatti parlando di due squadre che hanno serie in difficoltà in casa (il Novara) e in trasferta (il Bari), ecco perché alla fine non emerge un vero e proprio favorito. Bet365 ha stabilito la stessa identica quota di 2,75 sia per la vittoria interna dei padroni di casa che per quella esterna degli ospiti; Bwin alza leggermente di poco la posta in palio per il pareggio, l'X viene dato a 3,10. Unibet propone invece una quota di 2,30 per l'Over (più di due gol complessivamente segnati nell'arco dei novanta minuti) e di 1,58 per l'Under con Betclic che valuta a 9,75 il risultato esatto di 2 a 1 in favore del Novara.

© Riproduzione Riservata.