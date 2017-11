PSG Nantes/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

PSG Nantes streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. In campo, dalle ore 17:00 di questa sera, i gioielli parigini contro la squadra di Ranieri

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Proseguirà quest’oggi con Psg-Nantes la tredicesima giornata della Ligue 1 2017-2018, il campionato di calcio francese. Dalle ore 17:00 di questa sera, spazio alla sfida del Parco dei Principi di Parigi fra i padroni di casa del Paris Saint Germain e il Nantes, anticipo del programma odierno. Una sfida decisamente di livello visto che il PSG continua a guardare tutti dall’alto, ma attenzione agli avversari guidati da Ranieri, quinta formazione assoluta in classifica. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di questa interessante partita.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Come al solito la partita del Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv ma solo a pagamento, precisamente sui canali di Mediaset Premium: vi basterà sintonizzarvi su Sport 2 dalle 17:00 e gustarvi lo show. Vi ricordiamo anche l’app dedicata, Premium Play, per la diretta streaming via smartphone, pc o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-NANTES

Soffermiamoci, come detto sopra, sulle due probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo questa sera, partendo ovviamente dai padroni di casa del Paris Saint Germain. Il tecnico Unai Emery dovrebbe presentarsi per l’impegno odierno con la rosa al completo, ad eccezione del centrocampista italiano Thiago Motta, out per un infortunio al menisco. Dovrebbe invece esserci Neymar, che ha avuto qualche problema negli scorsi giorni, ma che ha recuperato in tempo per la sfida. Spazio quindi all’undici classico, un 4-3-3 con davanti il tridente delle meraviglie formato da Cavani, nel ruolo di punta centrale, con la stella brasiliana di cui sopra, esterno di sinistra, e il gioiello francese Mbappé schierato invece a destra. A centrocampo, il solito Rabiot in cabina di regia, con Verratti e Draxler schierati nei ruoli di interni. Infine la difesa, dove capitan Thiago Silva sarà affiancato da uno fra Marquinhos e Kimpembe, con il primo in vantaggio, mentre Kurzawa a sinistra e Dani Alves a destra saranno i due terzini. La porta sarà presieduta da Areola.

Vediamo anche le probabili formazioni del Nantes, con Ranieri che dovrà fare a meno del lungodegente Kayembe, che ha lesionato il crociato, e dell’attaccante Sightorsson, che ha un problema al menisco. E’ probabile che il Nantes si presenti a Parigi con un compatto 4-4-1-1, con l’ex Fiorentina Tatarusanu in porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da capitan Dubots nel ruolo di terzino destro, Diego Carlos e Pallois in mezzo, con Lima sul versante mancino. Nel reparto di mezzo, Khrin e Toure in mediana, a fare legna, mentre largo a destra avremo Thomasson (in gol nella recente vittoria con il Tolosa), con Iloki a sinistra. Infine l’attacco, dove l’italo-argentino Sala sarà la prima punta, mentre Nakoulma agirà in posizione leggermente più arretrata.

QUOTE E PRONOSTICO

Scopriamo le quote relative a PSG-Nantes, per chi volesse scommettere su questo match della Ligue 1. La Snai vede i parigini giustamente favoriti, visto che la quota per l’1, la vittoria dei padroni di casa, è data a 1.10, una quota bassissima, mentre il successo del Nantes al Parco dei Principi è considerato clamoroso, visto che paga 22 volte la nostra puntata. Infine il segno X, il pareggio, quotato 9.75.

