Paganese-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 15^ giornata di Serie C

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Paganese-Fondi, LaPresse

Paganese-Fondi, diretta dal signor Rutella di Enna, sabato 18 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà uno dei match che apriranno il programma della quindicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Si affronteranno due squadre che stanno vivendo un trend diametralmente opposto, il Fondi ha imboccato, dopo un inizio di stagione molto difficile, una serie positiva che lo sta portando fuori dalla zona play out, quest'anno rappresentata dagli ultimi quattro posti nel girone nel campionato di Serie C. Rossoblu reduci da un'altra importante vittoria casalinga, due a uno in casa contro la Sicula Leonzio che si era portata in vantaggio ad inizio match con Marano, ma che è uscita sconfitta dallo stadio Purificato, col risultato ribaltato dalle reti di Ghinassi e di Addessi.

Tredici i punti in classifica del Fondi, dei quali undici ottenuti nelle ultime cinque partite di campionato. Una tendenza della quale una Paganese in calo, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide di campionato, dovrà tenere conto, con i campani sorpassati dai laziali proprio nell'ultima giornata. Paganese sconfitta in maniera netta a Caserta, con un tre a zero a Caserta firmato dalle reti di Alfageme, Carriero e Marotta. Una dura sconfitta che ha fatto seguito alla cinquina subita in casa contro il Catania nel turno infrasettimanale, con la Paganese che al momento ha per distacco la peggior difesa del girone, con ventitré reti subite.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE PAGANESE-FONDI

Non sarà prevista la diretta tv della partita sui canali televisivi free o pay, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno, anche acquistando la partita come evento singolo, vedere la diretta streaming video via internet dell'incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Torre di Pagani: padroni di casa in campo con Galli in porta alle spalle dei due centrali Meroni e Piana, mentre Pavan giocherà in posizione di terzino destro e Della Corte in posizione di terzino sinistro. Il terzetto titolare di centrocampo sarà formato da Tascone, Carcione e Scarpa, mentre in attacco nel tridente offensivo partiranno titolari Talamo, Regolanti e Cesaretti. Risponderà il Fondi con l'estremo difensore Eezaj alle spalle di una difesa a quattro con Maldini esterno di destra e Paparusso esterno di sinistra, mentre Ghinassi e Vastola saranno i due difensori centrali. Tris sulla linea mediana Ricciardi, De Martino e Corticchia, mentre in attacco sarà confermato il tandem composto da Nolé e da De Sousa, supportato da Ciotola schierato in posizione di trequartista.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli confermati per le due squadre, 4-3-3 per la Paganese allenata da Favo, 4-3-1-2 per il Fondi guidato in panchina da Mattei. L'ultimo precedente a Pagani tra le due squadre risale al 5 aprile 2017, vittoria per due a zero per i campani che sono andati a segno con una doppietta di Firenze. La Paganese ha vinto anche la partita casalinga del torneo di Lega Pro Seconda Divisione del 12 febbraio 2012, terminata uno a zero in favore della formazione campana.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker concedono i favori del pronostico ai padroni di casa, vittoria interna della Paganese quotata 2.30 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.20 la quota per l'affermazione esterna del club pontino. Per quanto riguarda le quote sui gol, over 2.5 fissato a 2.35 e under 2.5 quotato 1.57 dall'agenzia Bet365.

© Riproduzione Riservata.