Pagelle/ Napoli Milan: i voti della partita (Serie A 2017 2018 13^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Milan: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori al San Paolo per l'anticipo della 13^ giornata (oggi 18 novembre)

18 novembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Milan - LaPresse

La prima frazione tra Napoli e Milan termina con il vantaggio dei padroni di casa siglato dal migliore in campo: Lorenzo Insigne. Passiamo ora ai voti del primo tempo dei padroni di casa. Reina (voto 6) non deve fare interventi difficili ma garantisce la solita sicurezza. Hysaj (voto 6,5) si propone spesso in avanti con ottimi risultati. Koulibaly (voto 6,5) superarlo è impresa ardua per tutti. Albiol (voto 6,5) insieme al compagno di reparto si conferma una certezza. Mario Rui (voto 6,5) il portoghese sta disputando un ottimo match, sembra quello di Empoli. Allan (voto 6) spreca la rete del vantaggio, poco lucido. Jorginho (voto 6,5) suo l'assist per Insigne, solita saggia regia per il brasiliano. Hamsik (voto 6) il capitano inizia a carburare nel corso dei minuti. Callejon (voto 6,5) soliti tagli micidiali, trova però sulla sua strada Donnarumma. Mertens (voto 6) il belga si sta muovendo molto in avanti, attende l'occasione giusta. Insigne (voto 7) show del napoletano che sigla la sesta rete nelle ultime dieci partite contro il Milan. Passiamo ora al Milan. Donnarumma (voto 6) sempre incerto con i piedi compie una grande parata nel finale su Insigne. Musacchio (voto 5) appare sempre insicuro, non sale bene sul fuorigioco fallito. Bonucci (voto 6) bella la chiusura su Mertens, capitano che predica nel deserto. Romagnoli (voto 5,5) prestazione incerta fino ad ora. Borini (voto 5) sta soffrendo tantissimo le iniziative di Insigne. Kessiè (voto 5) il giocatore ammirato all'Atalanta è fino ad ora un lontano ricordo. Locatelli (5,5) iniziative sporadiche e poco incisive. Montolivo (voto 5,5) regia scolastica dell'ex Fiorentina. Bonaventura (voto 5,5) prova ad accendersi ma è poco supportato. Suso (voto 6) il migliore dei suoi fin quando rimane in campo. Kalinic (voto 5) riceve pochissimi palloni.

NAPOLI-MILAN, LE PAGELLE: TOP E FLOP DEL PRIMO

VOTO NAPOLI 7 - Sta dominando con il solito possesso palla a favore, giusto il vantaggio.

MIGLIORE NAPOLI: L.INSIGNE 7 - Al di là del gol sta facendo saltare l'intero sistema difensivo del Milan.

PEGGIORE NAPOLI: ALLAN 6 - Stranamente poco lucido spreca una buona occasione da gol.

MILAN 5 - Squadra attendista dove non si intravede un briciolo di gioco.

MIGLIORE MILAN: SUSO 6 - Abbandona i suoi per infortunio, peccato.

PEGGIORE MILAN: KESSIE' 5 - Ci aspettiamo molto di più da un giocatore che fatica a ritrovarsi.

