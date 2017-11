Pagelle/ Roma Lazio: i voti della partita (Serie A 2017 2018 13^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Lazio: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico per il derby, anticipo della 13^ giornata (oggi 18 novembre)

18 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Pagelle Roma Lazio (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Roma Lazio, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo nel derby all'Olimpico. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Roma e Lazio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. Nonostante un avvio di gara sostanzialmente equilibrato, i giallorossi cominciano lentamente a dettare il ritmo del gioco concedendo qualche ripartenza ai biancocelesti. I padroni di casa si rendono particolarmente pericolosi con Dzeko in due occasioni mentre gli ospiti si fanno vedere con un paio di timide iniziative di Parolo ed Immobile. Il match è ancora aperto a qualsiasi risultato. Due gli ammoniti dall'arbitro Rocchi finora ed entrambi nella Lazio, ovvero Lulic e Lucas Leiva.

PAGELLE ROMA LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 6,5 Resiste all'assalto iniziale finendo col prendere le redini in mano del match. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): FAZIO 6,5 Prezioso e puntuale nei suoi interventi difensivi. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): FLORENZI 5 Primo tempo abbastanza deludente con troppi palloni persi. VOTO LAZIO (PRIMO TEMPO): 5 Illude tutti non rispettando le premesse dell'avvio. MIGLIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): BASTOS 6,5 Effettua diverse buone chiusure ostacolando Perotti. PEGGIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): LUIS ALBERTO 5 Si vede troppo poco rispetto a quanto ci ha abituato nelle scorse giornate.

